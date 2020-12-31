２０２０港股最後交易日收漲８４點報２７２３１，科指升１３０點

《經濟通通訊社３１日專訊》消息指美國終於發放疫情紓困援助，令隔晚美股三大指數輕微

攀升，亞洲股市今早升跌不一，而港股於２０２０年最後一個交易日只有半日市，走勢向好。恆

指今早高開４７點報２７１９４後繼續向上，科技股繼續帶動大市氣氛，美團（０３６９０）及

騰訊（００７００）續有資金流入，惟阿里巴巴（０９９８８）逆市倒跌；另外吉利（００１７

５）表示會考慮與沃爾沃汽車（富豪汽車）合併重組的可能性，刺激股價一度抽升一成。港股於

大除夕半日市，最終收報２７２３１，升８４點或升０﹒３１％，盤中見２７３４０再創逾１０

個月高位，主板成交１０５７﹒０１億元。國企指數報１０７３８，升７５點或升０﹒７１％。

恆生科技指數報８４２５，升１３０點或升１﹒５７％。

內地股市繼續攀升，上證綜合指數半日３４４２，升２８點或升０﹒８３％，成交２７７３

﹒５４億元人民幣。深證成分指數報１４３４１，升１３９點或升０﹒９８％，成交３１４１﹒

４７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３７％，報４０﹒７５元，以現價計，該股連升３

日累漲１﹒８８％；港交所（００３８８）跌０﹒０５％，報４２５元；騰訊（００７００）升

０﹒８％，報５６４元，連升３日累漲８﹒６７％；建行（００９３９）跌０﹒６７％，報５﹒

８９元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒３５％，報９５元。



＊科技股再升阿里逆市向下，ＳａａＳ概念續熱炒＊



內地科技龍頭企業整改問題算告一段落，阿里、京東集團（０９６１８）等旗下公布各被罰

５０萬元人民幣，科技股近日繼續反彈，惟阿里今日略現獲利盤，收跌１﹒５２％報２３２﹒６

元；京東集團３４２元升１﹒２４％，連升３日累漲７﹒４１％；京東健康（０６６１８）跌１

﹒０６％，報１５０元；美團升２﹒３６％，報２９４﹒６元，連升３日累漲１３﹒３１％；小

米（０１８１０）升０﹒７６％，報３３﹒２元，連升３日累計漲６﹒５８％。

半日市軟件股繼續重鑊氣，其中ＳａａＳ概念股現資金追捧，微盟（０２０１３）升１﹒３

１％，報１３﹒９４元，連升４日累漲８﹒０６％；萬國數據（０９６９８）升１﹒２９％，報

９０﹒３５元，連升３日累漲２﹒６７％；金蝶（００２６８）升６﹒９４％，報３１﹒６元，

連升３日累升１６﹒１８％；明源雲（００９０９）升１﹒４９％，報４７﹒８元；金山軟件（

０３８８８）升３﹒３１％，報５０元，連升３日累計急漲１９﹒３３％。

美國原油庫存減少，帶動隔晚油價造好，但「三桶油」依然跑輸，中海油（００８８３）跌

０﹒４２％，報７﹒１８元，以現價計，三連跌累計跌幅４﹒２７％；中石化（００３８６）跌

１﹒４２％，報３﹒４７元；中石油（００８５７）跌０﹒４１％，報２﹒４元；中石化煉化（

０２３８６）跌０﹒８９％，報３﹒３４元。



＊吉利計劃重組股價揚，聖誕節復甦部分賭股當炒＊



吉利董事長李書福表示，當吉利登陸科創板後將重啟與沃爾沃汽車合併重組的討論，刺激今

日股價一度抽升一成，最終收升８﹒３８％，報２６﹒５元，連升２日累漲１１﹒１１％。比亞

迪股份（０１２１１）升４﹒２１％，報２０３﹒２元；長城汽車（０２３３３）升３﹒５％，

報２６﹒６元；華晨中國（０１１１４）升７﹒２９％，報７﹒０６元；廣汽集團（０２２３８

）升３﹒８６％，報８﹒６２元。

澳門旅遊局早前公布聖誕假期前後期間數據，其中澳旅客日均超過２﹒４萬人次，酒店入住

率達７０％，部分濠賭見有資金追捧，銀河娛樂（０００２７）升０﹒９２％，報６０﹒２５元

；美高梅中國（０２２８２）升５﹒３８％，報１３﹒３２元，連升５日累計升幅１９﹒７８％

。其他濠賭則下挫，澳博（００８８０）跌０﹒３４％，報８﹒６７元；永利澳門（０１１２８

）跌０﹒７６％，報１３﹒０２元；金沙（０１９２８）跌０﹒４４％，報３４﹒０５元。

人社部近日下發通知，將年金基金投資權益類資產的比例上限提高１０個百分點，按現有年

金市場規模測算，理論上將為資本市場帶來３０００億元人民幣的增量資金，部分內地券商今日

於Ａ股升停，港股方面一同跟漲。中金公司（０３９０８）升９﹒３８％，報２１元；中信証券

（０６０３０）升３﹒５５％，報１７﹒４８元；海通證券（０６８３７）升２﹒９７％，報６

﹒９３元；廣發証券（０１７７６）升３﹒２％，報１０﹒９６元；中國銀河（０６８８１）升

４﹒０７％，報４﹒８６元。（ｕｌ）

