《投資心得－潘鐵珊》沛嘉介入治療消息多，受惠港股通股價看俏

《投資心得》聖誕節假期不單普天同慶，生物科技公司於周末獲內地滬深交易所落實納入港

股通，其中包括沛嘉醫療（０９９９６）已確認在滬深港通成分股名單中，已於周一（２８日）

起生效，相信利好交易量及知名度。

早前公司經導管主動脈瓣置換術研發消息頗多，包括第一代ＴＡＶＲ核心產品裝置

ＴａｕｒｕｓＯｎｅ獲國家藥監局受理通知書，並確認註冊申請；經房間隔治療二尖瓣瓣修復裝

置技術，已進入動物實驗階段，並擁有所有研發專利，與業內靠大量由海外授權的專利來研發比

較，沛嘉擁產品自主性優勢。此外，公司日前宣布與與法國ＨｉｇｈＬｉｆｅ ＳＡＳ合作，授

權經導管二尖瓣置換術（ＴＭＶＲ）產品的獨家專利，可在大中華區內製造、開發及商業化，有

機會成為全球同類首創的臨床階段ＴＭＶＲ產品。



＊收益主要來自神經介入手術醫器產品＊



沛嘉醫療為香港少數具收益的生物科技公司，按中期業績顯示，收益主要來自５款神經介入

手術醫療器械產品，而ＳａｃＳｐｅｅｄ球囊擴張導管亦批准，為加奇首款獲國藥局批准的首款

缺血類產品，完成了出血類、缺血類、通路類全產品線的構建。公司現時覆蓋國內４００家以上

醫院，除營銷網絡較同業優勝，其他正研發的管線一旦商業化，營銷網絡所產生的協同效應對提

升公司盈收有正面影響。

由此可見，公司研發管線可適切各類患者所需，改善現時巿場由外國進口產品作主導，以及

適切性及價格的痛點，並搶先在瓣膜性心臟病及神經血管疾病的介入治療市場仍處於起步點時搶

佔巿場，對巿場競爭性擁有相對優勢。



＊可以中長線投資，現水平可買入＊



自富達基金披露主要股東身份後，已７度增持公司股權，明顯看好公司長遠發展。此外，沛

嘉在月初宣布於內地科創板上巿，對優化股東結構及提升公司估值有利。綜合而言，公司研發管

線齊全，並跟上進度，又是唯一一家雙管齊下的公司。沛嘉醫療屬中長線投資之選，投資者可現

水平買入，及趁股價回調時逐步吸納作中線部署，跌穿２４元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

