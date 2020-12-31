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即市新聞

31/12/2020 09:25

《財金樂道－陳樂怡》明年新興市場經濟及股市看高一線

　　《財金樂道》雖然環球疫情在第四季仍然反覆，但新冠疫苗研發已取得突破性進展，並有望
於２０２１年開始量產。２０２１年為復甦之年，市場憧憬２０２１年的經濟復甦步伐有望加快
。另外，拜登宣布勝出美國總統大選，美國大選及地緣政治風險減少。市場避險需求下降，資金
由黃金及國債等避險資產流出，轉入風險資產。
　　第四季環球主要股市表現良好，不少市場錄得１０－２０％升幅。第四季資金不再集中於中
美股市，轉移流向表現較落後、或受疫情影響較嚴重的國家，例如：巴西、印度、法國及意大利
等。
　
＊美股走勢料以平穩為主＊
　
　　對美股而言，拜登勝出美國總統大選，亦標誌特朗普的「美國優先」政策暫告一段落。事實
上，特朗普任內大幅減稅，以及聯儲下調利率近零的雙重刺激，支持美股上升。另一方面，非美
股市表現欠佳。其中，特朗普２０１８年首季貿易保護政策，向主要貿易夥伴，特別是中國，徵
收大額進口關稅。此外，特朗普外交政策極端，令不少地區地緣政治緊張。因此，資金湧入美股
避險，令美國股市期內表現，大幅跑羸新興及歐洲股市，美元匯價於２０１８－２０１９年亦恢
復升勢。
　　拜登上任後，外交政策主張多邊主義。雖然並不預期中美關係改善，但進一步惡化的機會不
大，再者拜登政策路線的可預測性更高。環球政經地緣政治風險，將大幅減低。資金預期
２０２１年將回流新興以及歐洲市場，美股過去幾年獨大的現象，或將暫時結束。由於預期資金
流向改變，２０２１年美股走勢將只是平穩，漲幅或遜於其他非美股市。另一方面，傳統經濟為
主的價值股，預期表現將優於科技股。
　
＊Ａ股指數走勢傾向慢牛＊
　
　　２０２０年下半年經濟重啟帶來新興市場景氣復甦，也讓全球製造業存貨循環展開擴張。其
中，受惠於疫情控制較佳與全球製造業擴張，亞洲新興市場將有８％經濟成長，並將成為全球新
興市場主要經濟成長貢獻來源。由於基本因素較佳以及預期美元將維持弱勢，２０２１年新興市
場的經濟及股市表現可望看高一線。
　　據國際貨幣組織預測，２０２１年中國經濟增長有望達到８﹒２％，在主要經濟體當中增速
最快。中國經濟穩健復甦，加上「內循環」支持人民幣升值，吸引資金流入以人民幣計價的資產
。不過，隨著中國經濟回復增長，中國貨幣政策邁向正常化。寬鬆貨幣政策料會逐步退出，
２０２１年進一步降準減息機會不大，市場流動性或會收緊。因此，預期Ａ股指數走勢傾向慢牛

　
＊港股關注內險、內需股＊
　
　　至於港股，恆指目前估值為預測市盈率的１２倍，相對於其他市場，估值吸引。ＡＨ股溢價
指數處於高位水平，建議增持，恆指目標２９０００點。策略聚焦於經濟復甦主題，周期性板塊
如消費、金融、原料、工業等料會表現較佳。長線則留意十四五規劃相關板塊，包括消費、科技
、綠色發展。
　　推介板塊方面，中資金融股當中偏好保險股，上望因素包括長期利率有上行空間、壽險行業
開門紅及壽險業新業務價值（ＮＢＶ）將有望重回正增長，關注龍頭平保（０２３１８）、國壽
（０２６２８）以及積極拓展中國市場的友邦
（０１２９９）。
　　另外，中國訂立明確電動車發展目標，於２０２５年電動車將要佔到新車銷售的２０％，產
業迎來高速增長期，建議留意吉利（００１７５）、敏實（００４２５）及福耀玻璃
（０３６０６）。隨著內地經濟復甦，居民收入恢復加快，帶動消費信心增強。預防性儲蓄減少
，支持消費市道好轉。內循環主題建議關注內需股，包括安踏（０２０２０）、蒙牛
（０２３１９）、藍月亮（０６９９３）。《凱基證券亞洲研究部分析員　陳樂怡》
　
陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４
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