《財金樂道－陳樂怡》明年新興市場經濟及股市看高一線

《財金樂道》雖然環球疫情在第四季仍然反覆，但新冠疫苗研發已取得突破性進展，並有望

於２０２１年開始量產。２０２１年為復甦之年，市場憧憬２０２１年的經濟復甦步伐有望加快

。另外，拜登宣布勝出美國總統大選，美國大選及地緣政治風險減少。市場避險需求下降，資金

由黃金及國債等避險資產流出，轉入風險資產。

第四季環球主要股市表現良好，不少市場錄得１０－２０％升幅。第四季資金不再集中於中

美股市，轉移流向表現較落後、或受疫情影響較嚴重的國家，例如：巴西、印度、法國及意大利

等。



＊美股走勢料以平穩為主＊



對美股而言，拜登勝出美國總統大選，亦標誌特朗普的「美國優先」政策暫告一段落。事實

上，特朗普任內大幅減稅，以及聯儲下調利率近零的雙重刺激，支持美股上升。另一方面，非美

股市表現欠佳。其中，特朗普２０１８年首季貿易保護政策，向主要貿易夥伴，特別是中國，徵

收大額進口關稅。此外，特朗普外交政策極端，令不少地區地緣政治緊張。因此，資金湧入美股

避險，令美國股市期內表現，大幅跑羸新興及歐洲股市，美元匯價於２０１８－２０１９年亦恢

復升勢。

拜登上任後，外交政策主張多邊主義。雖然並不預期中美關係改善，但進一步惡化的機會不

大，再者拜登政策路線的可預測性更高。環球政經地緣政治風險，將大幅減低。資金預期

２０２１年將回流新興以及歐洲市場，美股過去幾年獨大的現象，或將暫時結束。由於預期資金

流向改變，２０２１年美股走勢將只是平穩，漲幅或遜於其他非美股市。另一方面，傳統經濟為

主的價值股，預期表現將優於科技股。



＊Ａ股指數走勢傾向慢牛＊



２０２０年下半年經濟重啟帶來新興市場景氣復甦，也讓全球製造業存貨循環展開擴張。其

中，受惠於疫情控制較佳與全球製造業擴張，亞洲新興市場將有８％經濟成長，並將成為全球新

興市場主要經濟成長貢獻來源。由於基本因素較佳以及預期美元將維持弱勢，２０２１年新興市

場的經濟及股市表現可望看高一線。

據國際貨幣組織預測，２０２１年中國經濟增長有望達到８﹒２％，在主要經濟體當中增速

最快。中國經濟穩健復甦，加上「內循環」支持人民幣升值，吸引資金流入以人民幣計價的資產

。不過，隨著中國經濟回復增長，中國貨幣政策邁向正常化。寬鬆貨幣政策料會逐步退出，

２０２１年進一步降準減息機會不大，市場流動性或會收緊。因此，預期Ａ股指數走勢傾向慢牛

。



＊港股關注內險、內需股＊



至於港股，恆指目前估值為預測市盈率的１２倍，相對於其他市場，估值吸引。ＡＨ股溢價

指數處於高位水平，建議增持，恆指目標２９０００點。策略聚焦於經濟復甦主題，周期性板塊

如消費、金融、原料、工業等料會表現較佳。長線則留意十四五規劃相關板塊，包括消費、科技

、綠色發展。

推介板塊方面，中資金融股當中偏好保險股，上望因素包括長期利率有上行空間、壽險行業

開門紅及壽險業新業務價值（ＮＢＶ）將有望重回正增長，關注龍頭平保（０２３１８）、國壽

（０２６２８）以及積極拓展中國市場的友邦

（０１２９９）。

另外，中國訂立明確電動車發展目標，於２０２５年電動車將要佔到新車銷售的２０％，產

業迎來高速增長期，建議留意吉利（００１７５）、敏實（００４２５）及福耀玻璃

（０３６０６）。隨著內地經濟復甦，居民收入恢復加快，帶動消費信心增強。預防性儲蓄減少

，支持消費市道好轉。內循環主題建議關注內需股，包括安踏（０２０２０）、蒙牛

（０２３１９）、藍月亮（０６９９３）。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



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