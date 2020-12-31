《思前想後－郭思治》受惠創新藥研發需求，麥迪衛康年底衝刺

《思前想後》新股市場無懼全球疫情陰霾繼續旺場，２０２０年最後一日有醫藥股麥迪衛康

（０２１５９），招股期由今日至２０２１年１月８日。麥迪衛康是中國最大的心腦血管疾病綜

合醫療營銷解決方案市場提供商，為心腦血管疾病醫生、醫院、患者、醫藥公司及醫學組織等提

供獨特及全面服務組合。

根據灼識報告，按２０１９年收入計，在全球十大醫藥公司中，五家為麥迪衛康於往績記錄

期的客戶。麥迪衛康亦擁有優質知名客戶群及醫生網絡，截至２０２０年６月３０日，麥迪衛康

已發展了一個包含約２４，０００名心腦血管疾病醫生在內的網絡，其中超過７０％任職於國內

最高級的專科醫院，專門提供高水平專科性醫療服務和高等教學、科學研究等（即國內的「三級

醫院」）。



＊心腦血管疾病ＣＲＯ服務領導地位＊



２０２０年大眾最關注的就是疫情，不少板塊受惠疫情跑出，尤其是醫藥、醫療科技相關股

份，當中ＣＲＯ為醫藥子板塊中今年市場表現最好的子板塊。ＣＲＯ又稱「醫藥研發外包企業」

，涵蓋藥物發現、臨床前及臨床階段的多項科技功能，中國ＣＲＯ行業從２０００年開始逐步興

起，預計未來中國ＣＲＯ產業將達千億規模。

麥廸衛康於２０１９年年底開始提供ＣＲＯ服務，透過協助客戶收集及記錄來自客戶臨床試

驗的患者數據、監督所記錄數據真確及準確性、審閱及整理數據紀錄以及向患者作跟進探訪向醫

藥公司及醫學組織提供ＣＲＯ服務。疫情下新常態，大眾更著重醫療質量、關注創新藥研發，而

藥物研發需要大量醫療數據收集、監督患者臨床試驗數據的真確性，這都有利麥廸衛康繼續處於

心腦血管疾病ＣＲＯ服務的領導地位。



＊受惠遠程醫療政策＊



麥廸衛康另一主打是互聯網醫院服務，即醫生的現有患者可透過麥廸衛康的平台安排線上覆

診、獲得電子處方及購買藥物。此服務正迎合現時國家政策支持醫療大數據及智慧醫療、遠程醫

療的大趨勢，而公司亦計劃將集資額約２５％用於繼續開發及擴充互聯網醫院服務，未來盈收潛

力巨大。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

