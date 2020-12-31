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即市新聞

31/12/2020 09:06

【聚焦數據】內地１２月官方製造業ＰＭＩ錄５１﹒９％，略低預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１２月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５１﹒９％，雖比上月回落０﹒２個百分點，但連續１０個月位於臨界點以上，表
明製造業繼續穩步恢復，但略低於市場預期的５２％。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２﹒７％，雖比上月回落０﹒３個百分點，但仍高於臨
界點；中型企業ＰＭＩ為５２﹒７％，比上月上升０﹒７個百分點，繼續位於臨界點之上；小型
企業ＰＭＩ為４８﹒８％，比上月下降１﹒３個百分點，低於臨界點。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數均高於臨界
點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

＊新訂單指數回落，庫存指數低於臨界＊

　　生產指數為５４﹒２％，比上月回落０﹒５個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業生產增
速略有放緩。
　　新訂單指數為５３﹒６％，雖比上月回落０﹒３個百分點，但繼續高於臨界點，表明製造業
市場需求持續改善。
　　原材料庫存指數為４８﹒６％，與上月持平，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量較
上月有所下降。
　　從業人員指數為４９﹒６％，比上月微升０﹒１個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有
改善。
　　供應商配送時間指數為４９﹒９％，比上月下降０﹒２個百分點，表明製造業原材料供應商
交貨時間較上月有所放緩。（ｗｌ）

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