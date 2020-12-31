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即市新聞

31/12/2020 16:54

【聚焦人幣】人幣即期高位遇阻收跌９１點，全年累漲６％止兩連跌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》經歷連續兩年貶值後，人民幣匯率在２０２０年實現翻盤。
２０２０年最後一日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０３點後直線向上，盤中
一度漲１５９點報突破６﹒５２，最高見６﹒５１４８創逾兩年半新高，惟尾盤受壓掉頭倒跌，
最終收報６﹒５３９８跌９１點，創自１２月２２日以來逾一周新低。
　　人幣即期去年１２月３１日收盤價為６﹒９６６２，即今年全年累計升值約４２００點子，
升幅為６﹒１％，逆轉連續兩年下跌趨勢，２０１９年全年跌１﹒４４％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤同創逾兩年半新高後升勢減弱，現跌２２點子，報
６﹒５０５６。

＊國有大行持續購美元，以穩定人幣升值節奏＊

　　交易員稱，在岸人民幣在６﹒５２元關口遭遇較強阻力，且年底市場交易情緒寡淡，一定程
度上也放大了單一事件對價格的擾動；但美指若維持下行態勢，元旦假期後人民幣匯價仍有望走
升，追平與離岸間的價差。
　　此外，據多位交易員透露，有國有大行持續在市場購買美元，以使匯價穩定在６﹒５２元關
口附近，這有助於控制人民幣升值步伐。
　　市場人士指出，國有銀行此舉或意在控制人民幣升值節奏，維護美元╱人民幣６﹒５２元「
鐵底」不破，為明年預留更多空間。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５２４９，較上個交易日升７６點子。
２０２０年人民幣中間價累計升值６﹒５％，２０１９全年則貶１﹒６％。（ｊｔ）

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