【聚焦人幣】人幣即期高位遇阻收跌９１點，全年累漲６％止兩連跌

《經濟通通訊社３１日專訊》經歷連續兩年貶值後，人民幣匯率在２０２０年實現翻盤。

２０２０年最後一日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０３點後直線向上，盤中

一度漲１５９點報突破６﹒５２，最高見６﹒５１４８創逾兩年半新高，惟尾盤受壓掉頭倒跌，

最終收報６﹒５３９８跌９１點，創自１２月２２日以來逾一周新低。

人幣即期去年１２月３１日收盤價為６﹒９６６２，即今年全年累計升值約４２００點子，

升幅為６﹒１％，逆轉連續兩年下跌趨勢，２０１９年全年跌１﹒４４％。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤同創逾兩年半新高後升勢減弱，現跌２２點子，報

６﹒５０５６。



＊國有大行持續購美元，以穩定人幣升值節奏＊



交易員稱，在岸人民幣在６﹒５２元關口遭遇較強阻力，且年底市場交易情緒寡淡，一定程

度上也放大了單一事件對價格的擾動；但美指若維持下行態勢，元旦假期後人民幣匯價仍有望走

升，追平與離岸間的價差。

此外，據多位交易員透露，有國有大行持續在市場購買美元，以使匯價穩定在６﹒５２元關

口附近，這有助於控制人民幣升值步伐。

市場人士指出，國有銀行此舉或意在控制人民幣升值節奏，維護美元╱人民幣６﹒５２元「

鐵底」不破，為明年預留更多空間。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５２４９，較上個交易日升７６點子。

２０２０年人民幣中間價累計升值６﹒５％，２０１９全年則貶１﹒６％。（ｊｔ）

