【回顧展望－人仔威武】美元潰敗外資大舉流入，人幣年漲６﹒５％

《經濟通通訊社記者李菲３１日報道》經歷連續兩年貶值後，人民幣在２０２０年實現「絕

地反擊」，尤以人民幣兌美元匯價表現最佳。中國外匯交易中心今日（３１日）公布人民幣兌美

元中間價為６﹒５２４９，與去年１２月３１日的６﹒９７６２比較，人民幣中間價年內升值

６﹒５％。若以年內低點７﹒１３１６（５月２９日中間價）反彈算起，人民幣階段升幅為

８﹒５％。縱觀全年，影響人幣走勢的主要因素包括中美關係、新冠疫情、及聯儲局超級量化寬

鬆政策（ＱＥ）。

美國聯儲局於３月祭出無限ＱＥ，直接終結美元２０１３年以來連續七年強勢。９０００億

美元疫情紓困法案、２﹒３萬億美元新刺激法案年末相繼簽署，美匯進一步跌穿９０大關，較３

月１０３的高位滑落逾一成。蹺蹺板效應下，人民幣水漲船高。與此同時，有跡象顯示人行已基

本退出匯市常態化干預，因此，年內人民幣兌美元實現大幅升值，是被動結果多於主動尋求。

因中美貿易戰，去年人幣兌美元匯價曾失守７算。今年初首階段貿易協議簽署後，美國財政

部取消對中國「匯率操縱國」的認定，人民幣１月直升突破６﹒９。不過隨著新冠疫情爆發，經

濟突然冰封，本已緩和的中美關係亦再度撕裂，中間價上半年一度跌至逾十二年低位。但疫情新

時代，以美國巨量寬鬆為代表全球貨幣「大放水」不可避免，中國經濟率先復甦，貨幣寬鬆反而

相對收斂，導致中美利差不斷擴大。因標誌性的中美１０年期國債收益率利差維持在２４０－

２５０個基點左右的高位，人民幣資產吸引力大增，匯價亦持續走強。



＊人行淡出外匯市場，出口暢旺對沖升值風險＊



疫情重創經濟，中國首季進出口同比大降６﹒４％，貿易順差更瀉逾八成，外匯流入急跌導

致中國市場外匯供求嚴重失衡，市場瘋搶美元，人民幣一度失守７算。不過，中國出口自４月起

恢復正增長，５月底即期盤中觸及年內低點７﹒１９６３後，人民幣隨後進入長達逾半年的升值

周期。至１０月，全國外匯市場自律機制秘書處表示，將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆

周期因子」淡出使用。其時，中國銀行研究院研究員王有鑫接受《經濟參考報》採訪時表示，企

業結匯率增加，售匯率下降，外匯供求和跨境資本流動形勢改善，外匯市場風險大幅下降。

人民銀行調查統計司原司長盛松成亦曾於９月表示，最近一年來中國已經退出常態化匯率干

預，也就是說現在人民幣兌美元的匯率，甚至兌一攬子貨幣的匯率都是由外匯市場的供求關係決

定的，可以說某種程度上已經實現了所謂的清潔匯率制度。

基於對「逆周期因子」的歷史分析，人行使用該因子主要是為了抵禦市場的人民幣貶值壓力

，對沖貶值方向的順周期情緒。人幣進入升值周期，人行將「逆周期因子」淡出使用完全符合邏

輯。但本國貨幣升值從來都是「把雙刃劍」，尤其對以出口為主導的中國而言。為何人行沒有對

人民幣升值過多干預？有觀點認為，下半年開始中國出口數據表現強勁，緩解了人民幣升值會拖

累外貿復蘇的擔憂，因此監管層對匯率波動有了更高容忍度。



＊外資持續流入，監管花招盡出為人幣降溫＊



富時羅素公司９月宣布中國國債將被納入富時世界國債指數，預計明年１０月執行，此舉進

一步堅定境外央行將中國國債作為長期資產配置。國際投資者持續穩步增持境內債券，推動債務

證券項下外債規模增長。數據顯示，截至９月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為

２２９４４億美元，較６月末增７﹒６％。此外，作為境外機構參與中國債券市場重要渠道之一

的債券通，１１月總成交４８５０億元人民幣，創單月總成交歷史新高。

人行近一年幾乎絕跡於外匯市場，但為防止人民幣呈現單邊升值趨勢，監管部門年內還是「

花招盡出」，包括將遠購外匯風險準備金率降至零。該調整意味企業進行遠期購匯的成本下降，

在其他因素不變的情況下，增加企業利用遠匯買進美元的意願，也可減輕人民幣強升的走勢。監

管又時隔兩年半重啟ＱＤＩＩ（合格境內投資者）額度，拓寬資本流出渠道。

此外，在放寬跨境融資限制半年多後，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從１﹒２５

下調至１，以減少境內機構從境外融資，從而減輕資金流入壓力，緩和人民幣升勢。但資金走向

並未因政策調整根本性扭轉，今年中國市場仍吸引２００億美元的資金流入。



＊升值打亂結匯節奏，企業匯兌風險增＊



另一值得關注的現象是，人行數據顯示，截至１１月底的外幣存款為８９０９億美元，連續

六個月增加並刷紀錄新高；今年首１１個月，外幣存款累計增加１３３２億美元。分析認為，外

幣存款急增主因中國出口表現尤其搶眼，７－１１月貿易順差已超過２８００億美元。但與此同

時，企業結匯意願未見明顯提升，這導致外匯存款規模持續上升。

事實上，人民幣持續上漲改變了出口企業一貫的結匯節奏。分析指出，如果市場預期人民幣

趨於貶值，則外幣貸款意願會上升；若預期人民幣會升值，則外幣存款意願上升。換句話說，人

幣升值預期可削弱結匯意願。往年出口企業尤其是民營企業主要集中在年底結匯，以結算當年的

工資及發放年終獎。但從今年的情況看，結匯衝勁明顯不足。有交易員稱，一些企業已經在年中

人民幣剛啟動升值的階段就搶著結匯，出於對貶值行情很快重臨的擔憂；又有些企業一直猶豫沒

有結匯，現在虧多了又不甘心，在資金壓力不大情況下，寧願繼續按兵不動和觀察市況。

但專家特別提醒，跨國企業持有大量美元不願售匯，本身也是一個風險。一旦美元指數重新

反轉升值，將引起非美元貨幣貶值與跨境資本回流，給跨境企業帶來較大的匯率風險。人行鄭州

中心支行行長徐諾金早前撰文稱，中國金融市場不斷開放背景下，匯率管理難度上升，未來需密

切關注外部資金流入情況，做好資金流向甄別。提前做好美聯儲寬鬆政策退出的應對安排，抑制

投機資本跨境流動。

