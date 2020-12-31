【回顧展望－疫流而上】疫魔來襲Ａ股先挫後強，滬指全年漲１４％

《經濟通通訊社記者林雯婕３１日報道》轉眼間，Ａ股又來到２０２０年的收官之日。經歷

一整年的動盪後，Ａ股在年尾終於迎來一波漲幅。滬綜指今日收報３４７３﹒０７點，創下全年

最高位，較去年底上漲１３﹒８７％；深證成指收報１４４７０﹒６８，全年漲３８﹒７３％；

創業板指數全年收報２９６６﹒２６點，漲６４﹒９６％。

台灣力抗新冠病毒並取得全球矚目成績，加上晶片股力撐，台股全年累計漲２７３５點，漲

幅達２２﹒８％，保持了去年２３％漲幅，在兩岸三地的股市中跑出，Ａ股以漲幅１４％居第二

，香港股市全年跌３﹒５％包尾。



＊疫情來襲Ａ股兩次崩盤，７月暴升後維持橫行＊



今年中國經濟極具波動，新冠疫情在年初突然爆發，全國經濟活動一度停擺，Ａ股崩盤，在

２月３日農曆新年假期後復市首日，滬綜指錄得７﹒７％跌幅，合共逾３２００股跌停。在中證

監連出多招維穩後股市逐步收復，但因２月經濟數據極為走樣，３月Ａ股再度崩盤，滬指一度跌

至全年低點２６４６﹒８點。

隨後在國家推動復工復產、支持企業融資、促消費等一系列政策幫助之下，中國經濟逐漸恢

復活力，Ａ股亦從４月開始反復走升；直至７月資本市場改革、經濟數據超預期等一系列利好因

素影響下，Ａ股迎來一波爆發，曾在８個交易日內急漲近５００點，不但修復三千關，還去到了

三千四關，創下２０１８年２月以來新高。自此滬指下半年維持橫行，直至今日收官創下全年最

高位３４７４﹒９４點，較全年最低點上漲了３１％。

從全球來看，Ａ股今年的表現處於領先地位。在落實新股上市註冊制後，創業板指數今年大

漲６４﹒９６％，高出第二位的納斯達克指數逾２０個百分點。即使今年中國實體經濟面臨著重

重困難和挑戰，Ａ股市場依靠寬裕的資金面和資本市場制度改革的紅利，率先走出疫情陰霾，中

央政府今年更提出「雙循環」戰略，重點是提振國內消費、自行發展新興科技，令企業發展目標

更為明確。



＊內地券商最狂預測：滬指可見六千二＊



那麼明年Ａ股是否能夠維持目前勢頭再上一層樓？綜合各大機構發布的展望報告來看，市場

對於Ａ股明年的表現預測較為分化，有的認為明年貨幣的政策邊際收緊將無礙股市繼續吸納增量

資金，在經濟持續復甦的大背景下，Ａ股能夠再創佳績；有的則認為在明年增量資金不再寬裕，

股市將呈震盪走勢。小部分券商給出了明年滬綜指的點位預測，基本在４０００點左右。

在給出預測的券商中，西部證券最為樂觀。該機構認為，明年國內經濟復甦或將換擋至「主

動擴張」，並驅動Ａ股朝著２００７年牛市的方向發展。期間，無論投資或是消費端均有望突破

疫情前瓶頸，創造出對國內經濟的增量貢獻。西部證券給予明年滬綜指保守、中性、樂觀目標價

位分別為：４７００、５８００、６２００點。

西南證券保守預計，明年滬綜指有望站上４０００點，創業板有望站上３３００點，主要理

由是中央經濟工作會議明確貨幣政策不會「急轉彎」，可以預見明年流動性將平穩充裕，Ａ股估

值仍有提升空間。報告稱，疫情使得全球生產端受損，而發達國家刺激政策使得需求端不衰退，

中國是唯一尚能正常生產的國家，全球需求向中國集中釋放，推動中國經濟良性復甦。

在政府已明確明年貨幣政策將漸進而有序退出下，大摩認為，明年市場機遇更多來自於「需

求側」改革釋放消費和投資潛力，令中國經濟復甦在明年迎來下半場。隨著中國經濟穩健復甦、

人民幣兌美元走強、中美關係更加確定，以及Ａ股在國際指數繼續擴容的可能性提升，Ａ股將迎

來更多增量資金，預計明年底滬深３００指數目標點位在５５７０點，繼續跑贏新興市場，以今

日滬深３００指數收報５２１１﹒２９點計，即預期明年年內目標上漲約６﹒９％。



＊貨幣正常化難以支撐市場估值大幅提升＊



另一邊，也有一些機構以資金面邊際縮減為主要依據，對明年Ａ股行情的看法較為謹慎。交

通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，對於明年股市行情不太樂觀，因為經過兩年上漲後

，Ａ股目前整體估值不便宜，且醫藥、科技、消費等龍頭熱點板塊的公司估值都已經創下歷史新

高。在這樣的背景下，市場明年再來一輪行情很難。同時，明年貨幣政策呈現邊際趨緊態勢，流

動性對於Ａ股來說至關重要，若資金面不再寬鬆，很難支持Ａ股市場再走一波行情。

不過，唐建偉亦強調，雖然明年Ａ股是震盪性的行情，但也能夠找到結構性的投資機會。未

來盈利較好的行業龍頭公司，特別是公司的盈利增速能夠超過其估值的龍頭公司有較大機會。

據國泰君安策略團隊估算，今年全年北上、財富管理機構、保險增量入市金額達到２﹒６萬

億元（人民幣．下同），但２０２１年增量入市將降至２﹒１萬億元，也就是說明年Ａ股將面臨

５０００億元的入市資金收縮，同時Ａ股市場ＩＰＯ、再融資和限售股解禁對市場資金面壓力亦

有所上升。

太平洋證券也持有相同的看法。該機構認為，明年Ａ股將從估值驅動轉向業績驅動，在明年

上半年迎來階段性盈利高點，但國內外貨幣正常化，難以支撐市場估值大幅提升，業績能否兌現

將決定走勢，市場波動放大，預計全年指數呈「Ｍ」型走勢。

