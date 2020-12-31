《華峰論證－張華峰》小加再會！

《華峰論證》港交所（００３８８）行政總裁李小加今日最後一日在港交所上班，完成了他

將近１１年的港交所生涯。打一份工１１年，說短不短，說長不長，李總裁任職港交所期間，港

交所經歷不少高高低低，我希望能以股東和港交所參與者兩個身份，去為小加的成績表，添上幾

句評語。



作為港交所股東，對李小加在港交所的表現，單從各樣數字去睇，實在是沒有太多挑剔。在

他２０１０年初上任之前，香港上市公司的總市值只有１７﹒７萬億元，「十年市值幾翻身」，

去到２０２０年１１月底，總市值已達到４５﹒６萬億；而大市日均成交亦由當年每日平均不足

７００億元，發展至近月達１６００億。隨著上市公司及成交愈來愈多，港交所股價亦翻過一座

又一座高山，在小加離職前一日繼續創出上市新高，可以說為小加餞行。

李小加任職這１１載，最重要的貢獻當然是協助搭建了互聯互通平台，進一步加強了香港國

際金融中心作為內地與世界金融市場的橋樑角色。上市改革方面在未取得證監共識經歷第一次失

敗以後，最終仍完成讓同股不同權公司在港上市的願望，將阿里巴巴（０９９８８）等一流內地

企業帶回香港上市。此外他還促成了收購倫金所，讓港交所國際地位進一步提升。整體而言，港

交所發展到今時今日的規模，李總裁的國際視野居功至偉。



但同時間，作為港交所「夥伴」、「拍檔」的港交所參與者（券商），特別是我們中小型券

商來說，李小加推動港交所愈造愈強的同時，這１１年間卻忽略了為一班幾十年來循規蹈矩、營

營役役的行業經營者、一班協助打造香港成為國際金融中心的老行家提供一個更理想的營商環境

。

在港交所股價翻了幾番、股市市值和日均成交翻了一番的時間，我們中小券商的經營環境不

進反退，多年來港交所無限制發出參與者牌照，讓市場出現前所未有的惡性競爭，導致資本壟斷

的情況出現。我們Ｃ組經紀的市佔率，由２００９年超過１２％，下跌至２０２０年有多個月份

連７％也不到（２０００年市佔率最高達３９％）。不少行家在這行頭經歷了數十年的風風雨雨

，一直緊守崗位做好本份，但今時今日望到成交額屢創新高，但不少券商營運卻「搵朝唔得晏」

，紛感意興闌珊；從券商交回交易牌照的數字，由２０１８年６間飆升至２０１９年２２間及今

年再創新高，可見一斑。



李小加在港交所總裁崗位上的功與過，難以站在一個角度說得清楚，但無可否認的是，他的

確為香港金融市場帶來巨大的轉變，亦讓我們金融市場更趨向國際化。我僅希望小加繼任人能夠

在商業模式發展港交所業務向股東、向投資者負責的同時，亦希望能為參與者提供一個公平及良

好的營商環境，並為祖國的國際金融中心更創輝煌。

在此祝願李小加在未來的新崗位上能繼續大放異彩，新一年亦祝願疫情儘快退卻，大家新年

快樂！《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

