《日入而息》港股全年跌９５８點，律政司上訴成功黎智英還柙候審

《今天重點》﹡港股於今年最後一個交易日只有半日市，收漲８４點報２７２３１，全年累

跌９５８點或３﹒４％，主要受惠對新型肺炎疫苗推出所帶來的經濟復甦憧

憬及環球央行放水，以及市場資金充足

﹡美元潰敗外資大舉流入，人民幣中間價全年上升６﹒５％

﹡滬指今年累漲１４％，收報３４７３﹒０７點

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒２％，全年下跌１﹒０７％

﹡傳內地監管當局考慮要求螞蟻出售對某些金融公司的股權投資

﹡律政司就黎智英保釋上訴申請獲批，即時還柙

﹡本港１１月港元存款大減１萬億，金管局指今年首十一個月仍升６﹒７％



《即日市況》﹡２０２０港股最後交易日收漲８４點報２７２３１，科指升１３０點



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒７２％創３４個月高，全年累漲近１４％



《美元匯價》﹡美元反彈乏力，或下試８８水平；歐元最新報１﹒２２８０╱８３，日圓最

新報１０３﹒０４╱０５



《公司業績》﹡浙江聯合投資（０８３６６）今早復牌，中期虧轉盈９０萬，不派息



《公司資訊》﹡中匯集團（００３８２）股東批准公司收購教育投資及管理公司股權

﹡爪哇控股（００２５１）委任葉思廉為執行董事及首席財務官

﹡麥迪衛康（０２１５９）今日開招，入場費３２３２元

﹡四川能投發展（０１７１３）採購太陽高科技供應的若干設備

﹡正榮服務（０６９５８）昨天再獲大股東增持３３﹒８萬股

﹡宋都服務（０９６０８）今起招股，入場費約２９２９元

﹡李嘉誠及李澤鉅增持長實（０１１１３）２８﹒９５萬股

﹡金粵控股（０００７０）附屬與佳悅已成立合營公司，菲律賓業務明年開始

﹡建溢（００６３８）重組韶關員工宿舍擁有權

﹡恆達集團（０３６１６）出售河南多個物業

﹡陳宏良不再擔任北京汽車（０１９５８）總裁，黃文炳接任

﹡創夢天地（０１１１９）與騰訊重續合作框架協議，就支付服務及遊戲等進

行合作

﹡港交所（００３８８）明年起參與者服務推行無紙化措施；今年共有１７３

家公司新上市，處理中之上市申請１１１宗

﹡嘉瑞（００８２２）梁敬國辭任行政總裁，由李遠發暫代

﹡綠領控股（０００６１）收購澳洲煤礦開採公司股權交易告吹

﹡會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ提供３９９伙，料明年推售

﹡翼辰（０１５９６）建議發售Ａ股申請文件獲深交所受理

﹡蘇桂鋒辭任首長四方（００７３０）董事總經理，由徐量兼任

﹡稻草熊創始人（０２１２５）定制劇將成為業務發展重點

﹡思摩爾國際（０６９６９）遭控股股東質押約１９億股

﹡哈爾濱電氣（０１１３３）曲哲辭任公司副總裁，即日生效

﹡雅仕維（０１９９３）獲授權獨家營運北京地鐵４號及大興線廣告資源

﹡張敏出任建行（００９３９）副行長獲銀保監核准

﹡久康國際（００８５０）上市地位上周三起取消

﹡迪信通（０６１８８）控股股東質押逾６７０６萬股內資股，以作８億元人

民幣貸款擔保



《國企紅籌》﹡中車時代（０３８９８）科創板上市申請獲上交所受理

﹡天津發展（００８８２）附屬力生製藥料全年賺少六成甚至歸零

﹡中集安瑞科（０３８９９）附屬開展深冷低溫液氮生物容器研發，佈局疫苗

儲存市場

﹡洛陽玻璃（０１１０８）擬向不超過３５名對象增發Ａ股，料籌２０億元人

民幣

﹡首程控股（００６９７）梁衡義明年起卸任董事總經理

﹡馬鞍山鋼鐵（００３２３）４９％股權轉為安徽省投



《神州民企》﹡金活醫藥（０１１１０）重續金活利生口罩協議

﹡海信家電（００９２１）由青島市國資委實際控制變為無實際控制人

﹡中國恆大（０３３３３）一連四日再增持恆大汽車（００７０８）約

２０５４萬股，涉資逾６億；中國恆大增持恆大物業約１億股，持股量升至

６０﹒８４％

﹡未來發展（０１２５９）終止出售嬰童護理用品公司全部股權

﹡吉利（００１７５）登陸科創板後將重啟與沃爾沃汽車合併重組之討論



《中國要聞》﹡內地１２月官方非製造業ＰＭＩ跌至５５﹒７％

﹡內地１２月官方製造業ＰＭＩ錄５１﹒９％，略低預期

﹡統計局表示１２月製造業復甦步伐加快，產需兩端續改善；服務業商務活動

指數高位運行，地產等放緩

﹡路透表示監管排查螞蟻集團股權投資，若違規或勒令撤出

﹡本月７城放寬落戶包括滬穗，專家料能釋放購房需求

﹡工信部表示特斯拉國產純電動轎車可免徵車輛購置稅

﹡浙江在「十四五」時期將爭創社會主義現代化先行省

﹡人行發布金融機構反洗錢和反恐怖融資監管修訂草案

﹡中央深改委決定設立北京金融法院，集中管轄金融案件

﹡中證監表示協同提高上市公司質量，近期做好六項工作

﹡內地建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度

﹡監管修改外資保險公司管理條例細則，刪外資持股限制

﹡財政部表示１１月全國共銷售彩票同比跌４﹒６％；明年新能源汽車補貼標

準按年退坡２０％

﹡美軍艦本月第二次穿越台灣，解放軍稱全程跟蹤監視

﹡銀保監表示中國銀行業貸款撥備餘額６﹒５萬億元人民幣

﹡明年１月有６５隻新基金密集發行，權益基金擔當主角

﹡內地１２月信用債取消及推遲發行規模環比降３７％

﹡上海金融科技創新試點公示第二批創新應用

﹡數據指１２月中國ＬＮＧ進口規模連續第二月創紀錄

﹡美國民主黨眾議員計劃就新疆強迫勞動提出法案

﹡英國女孩獲准以匿名身份控告ＴｉｋＴｏｋ侵犯私隱

﹡新加坡籍男子當中國間諜遭美監禁，遣返新加坡再被捕

﹡深圳表示十四五探索設立「絲路板」，推動數字貨幣應用

﹡歐盟中國商會表示希望中歐盡快正式簽署和批准協定

﹡人行９００億逆回購利率持平，淨投放８００億

﹡外交部表示密切關注全程掌握美軍艦過航台灣海峽情況

﹡工信部推動鋼鐵工業發展徵求意見，擬打造超大型鋼企

﹡發改委表示明起汽柴油價每噸上調９０元和８５元人幣

﹡傳內地考慮要求螞蟻出售對某些金融公司的股權投資

﹡中國農業再保險獲批開業，財政部持股佔５５﹒９％



《寶島快訊》﹡台股破頂收升０﹒３％，全年累漲２３％贏港股跌３％



《其他消息》﹡１２港人家屬無法聯絡官派律師上訴；１２港人案，兩被告回港後須檢疫押

後案件

﹡公交費補貼計劃每月交通開支續放寬至明年６月３０日

﹡政府委任施熙德為財務匯報局程序覆檢委員會主席

﹡蘇彰德再獲委任為古諮會主席，任期兩年

﹡律政司就黎智英保釋上訴申請獲批，即時還柙

﹡金管局表示１１月新批按揭貸款額按月增加７﹒４％；１１月底外匯基金總

資產按月減少１４４億元

﹡政府本財政年度首八個月錄３１８４億元赤字

﹡本港１１月港元存款跌１２﹒６％，人幣存款則升５﹒６％

﹡深股通額度全日用３０﹒５億元；滬股通額度全日用２８億元，陸股通流入

近３１億

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒２％，全年下跌１﹒０７％

﹡通訊局批准香港電視娛樂股權結構變動

﹡香港公民議政平台籌委會宣布即日解散及終止籌備工作

﹡國防部表示解放軍駐港部隊乃香港定海神針

﹡文輝道９及１１號住宅地下周五起招標，２月５日截標



《新冠肺炎》﹡今日本港新增６８宗確診個案，１８宗源頭不明

﹡初步確診男病人一度擅自離院，疑有認知問題

﹡增３大廈需強制檢測，１輸入個案染南非變種病毒

﹡中疾控報告稱武漢逾４％人或曾感染，為官方數據十倍

﹡日本放送協會表示東京單日新增病例破頂至逾１３００宗

﹡明愛醫院７７歲有長期病患男病人不治

﹡勞工處表示明起就外傭聚集採取行動，籲避免外出聚會

﹡中國１４個疫苗入臨床試驗，衛健委稱將有序開展接種

﹡國家衛健委表示新冠疫苗屬公共產品，會為全民免費提供

﹡國藥集團新冠疫苗北京基地產能明年或達１０億劑

﹡國藥集團新冠滅活疫苗獲國家藥監局批准附條件上市

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