《陶冬天下－陶冬》中國消費：外溢和內捲

《陶冬天下》ＯＥＤＣ在１２月初將２０２１年全球經濟增長預測由５％下調到４﹒５％。

該組織認為全球經濟已經躲過最壞的情形，但是各國復甦進程大不相同，全球增長中超過三分之

一的貢獻來自中國。ＯＥＣＤ經濟學家對中國需求對球球經濟的拉動作用期許甚殷。ＯＥＣＤ經

濟學家仍記得２００８年金融危機後，中國需求將世界拉出了衰退的泥沼，他們認為這次也一樣

。



筆者同意全球經濟已經躲過最壞的情形，中國經濟增長會引領全球復甦，但是這次中國需求

可能給世界帶來的牽引，與十年前不可同日而語。當年的中國的四萬億投資有巨大的外溢效果，

這次需求則主要留在國內市場。



２０２１年中國需求的關鍵詞是內循環，是需求端管理。無論中美關係還是產業鏈變遷，中

國都無法如十年前那樣依賴外循環，依靠本土市場和逐步完善本土產業鏈乃是戰略性部署。中國

經濟今天的體量十分大，無法再如過去那樣仰仗海外市場（尤其是美國市場）。儘管由於疫情部

分海外訂單被轉回中國，但是工廠外遷長期來看勢必導致出口份額的下降，內需才是保持經濟長

期穩定向上的火車頭。



中國的消費故事已經講了十年，這個背後是中產階層的崛起，與房地產資產價格上升有著莫

大的關係。然而，房地產市場似乎已經進入了整固期，「房子是用來住的，不是用來炒的」成為

房市的緊箍咒。也許房價暫時難以大跌，開發商的現金流卻受到融資難的困擾。依靠住房升值來

拉動經濟、刺激消費的時代已經過去了。政府會致力於消除未來消費的堵點與短板，來打造新的

增長動能。



提高可支配收入，是打造未來消費的關鍵。在城市，這可能意味著住房支出必須得到控制。

房租與房貸已經成為壓在大城市消費者身上的兩座大山，也是打通內循環的第一個堵點。同時，

七億農民這個市場尚未得到很好的開發，消費下沉，在四五線城市和農村地區完善基礎設施、拓

展供應鏈，這是打通內循環的第二個堵點。農村消費，一定要涉及收入分配，如何將生產資料使

用權貨幣化，從收入角度解決需求問題，也是解決短板的重要一環。



整頓和完善供應平台，與數據時代接軌，是消費管理的又一個課題。消費平台在中國市場發

展十分迅速，如何提高供應效率、降低成本，同時防範平台壟斷式經營，是未來數年中國消費經

濟的一大看點。



耐用消費品升級換代是中國消費的又一個熱點。數據時代的降臨，令汽車和家用電器會有一

輪大的升級換代潮。政府補貼和能源政策可能催生以新能源車為首的耐用消費新需求。中國的養

老、醫療等領域遠遠落後於國力的發展，新興服務業具有巨大的潛力。這是典型的供應製造需求

，通過新產品、新的生活方式帶動新的需求。



這次支持經濟的消費動力，與十年前的大不相同，既不需要進口大量機械和原物料，也未必

催生新的出國旅遊潮。儘管新型消費對中國經濟可能起到重大的支持作用，對海外經濟卻未必帶

來很高的溢出效應。這是ＯＥＣＤ經濟學家沒看明白的。《陶冬》



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