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即市新聞

04/01/2021 08:37

《陶冬天下－陶冬》中國消費：外溢和內捲

　　《陶冬天下》ＯＥＤＣ在１２月初將２０２１年全球經濟增長預測由５％下調到４﹒５％。
該組織認為全球經濟已經躲過最壞的情形，但是各國復甦進程大不相同，全球增長中超過三分之
一的貢獻來自中國。ＯＥＣＤ經濟學家對中國需求對球球經濟的拉動作用期許甚殷。ＯＥＣＤ經
濟學家仍記得２００８年金融危機後，中國需求將世界拉出了衰退的泥沼，他們認為這次也一樣

　
　　筆者同意全球經濟已經躲過最壞的情形，中國經濟增長會引領全球復甦，但是這次中國需求
可能給世界帶來的牽引，與十年前不可同日而語。當年的中國的四萬億投資有巨大的外溢效果，
這次需求則主要留在國內市場。
　
　　２０２１年中國需求的關鍵詞是內循環，是需求端管理。無論中美關係還是產業鏈變遷，中
國都無法如十年前那樣依賴外循環，依靠本土市場和逐步完善本土產業鏈乃是戰略性部署。中國
經濟今天的體量十分大，無法再如過去那樣仰仗海外市場（尤其是美國市場）。儘管由於疫情部
分海外訂單被轉回中國，但是工廠外遷長期來看勢必導致出口份額的下降，內需才是保持經濟長
期穩定向上的火車頭。
　
　　中國的消費故事已經講了十年，這個背後是中產階層的崛起，與房地產資產價格上升有著莫
大的關係。然而，房地產市場似乎已經進入了整固期，「房子是用來住的，不是用來炒的」成為
房市的緊箍咒。也許房價暫時難以大跌，開發商的現金流卻受到融資難的困擾。依靠住房升值來
拉動經濟、刺激消費的時代已經過去了。政府會致力於消除未來消費的堵點與短板，來打造新的
增長動能。
　
　　提高可支配收入，是打造未來消費的關鍵。在城市，這可能意味著住房支出必須得到控制。
房租與房貸已經成為壓在大城市消費者身上的兩座大山，也是打通內循環的第一個堵點。同時，
七億農民這個市場尚未得到很好的開發，消費下沉，在四五線城市和農村地區完善基礎設施、拓
展供應鏈，這是打通內循環的第二個堵點。農村消費，一定要涉及收入分配，如何將生產資料使
用權貨幣化，從收入角度解決需求問題，也是解決短板的重要一環。
　
　　整頓和完善供應平台，與數據時代接軌，是消費管理的又一個課題。消費平台在中國市場發
展十分迅速，如何提高供應效率、降低成本，同時防範平台壟斷式經營，是未來數年中國消費經
濟的一大看點。
　
　　耐用消費品升級換代是中國消費的又一個熱點。數據時代的降臨，令汽車和家用電器會有一
輪大的升級換代潮。政府補貼和能源政策可能催生以新能源車為首的耐用消費新需求。中國的養
老、醫療等領域遠遠落後於國力的發展，新興服務業具有巨大的潛力。這是典型的供應製造需求
，通過新產品、新的生活方式帶動新的需求。
　
　　這次支持經濟的消費動力，與十年前的大不相同，既不需要進口大量機械和原物料，也未必
催生新的出國旅遊潮。儘管新型消費對中國經濟可能起到重大的支持作用，對海外經濟卻未必帶
來很高的溢出效應。這是ＯＥＣＤ經濟學家沒看明白的。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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