《華爾街內望》市場憧憬經濟復甦，美股續破頂納指年內累升４４％

《經濟通通訊社４日專訊》雖然經濟受疫情重創，但投資者將目光轉向經濟復甦，美股上周

四（３１日）在２０２０年最後一個交易日續破頂走高，年內更錄得驚人的年度累計漲幅。

道指漲１９６點或０﹒６５％，報３０６０６點，盤中高見全年最高位３０６３７點。標指

漲２４點或０﹒６４％，報３７５６點，盤中高見全年最高位３７６０點。納指漲１８點或

０﹒１４％，報１２８８８點。

全年累計，道指漲７﹒２％，標指漲１６﹒３％，納指飆升４３﹒６％，創２００９年以來

最大年度漲幅。

疫情令華府採取封鎖措施打擊經濟，有記錄以來最長的牛市在今年結束，但美股及後大幅反

彈，有指今次是歷史上最短的熊市。

不過最新經濟數據提醒美國經濟未來復甦的道路仍漫長，上周初次申請失業金人數雖連續第

二周下降至７８﹒７萬人，但仍遠高於２００７至２００９年大衰退時期的高峰。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾上周阻止就總統特朗普支持，將紓困現金金額由６００美元

增至２０００美元的方案快速進行投票，降低市場對近期出台更大規模刺激資金的預期。

而目前市場的目光都集中在本周在喬治亞州舉行的參議院席位補選上，這將決定參議院的控

制權，並影響拜登實施其計劃的能力。

板塊方面，科技股、非必需消費品股是今年表現最好的板塊，而過去十年表現落後的能源股

則再次成為表現最差的板塊。

亞馬遜、蘋果等超大型市值公司扶助提振標指和納指，而線上零售商ｅＢａｙ、

ＰａｙＰａｌ等公司則受惠居家令。特斯拉年底被納入標普指數，年內漲幅達到驚人的

７４３％。

美國國債收益率則在年內最後一個交易日跌１個基點至０﹒９１７％。全年累計，十年期國

債收益率跌１００個基點，三十年期國債收益率跌７４個基點，兩年期國債收益率跌１４４個基

點。（ａｌ）

