《匯市走勢》美元持續下跌，創２０１７年以來最大年度跌幅

《經濟通通訊社４日專訊》雖然今年當對疫情在美國肆虐的恐慌程度達到頂峰時，美元成為

避險貨幣，但隨著聯儲局出台史無前例的刺激措施，美元周四（３１日）仍持續下跌，並錄得自

２０１７年以來最大年度跌幅。

美元指數收報８９﹒９６，年內累跌６﹒７７％。歐元兌美元收報１﹒２２１５美元，年內

累漲８﹒９７％，上周歐元高見１﹒２３１美元，創年內最高位，並創２０１８年４月以來最高

水平。

英鎊兌美元收報１﹒３６５６美元，稍早曾觸及１﹒３６８６美元，創２０１８年５月以來

最高，年內累漲２﹒９８％。

美元兌日圓收報１０３﹒２５日圓，年內累跌４﹒９％。美元兌加元收報１﹒２７５５加元

，年內累跌１﹒７９％。美元兌瑞典克朗收報８﹒２１７６，年內累跌１２﹒０９％。

澳元、新西蘭元周四雙雙觸及２０１８年４月以來最高，澳元兌美元曾升至０﹒７７４３美

元，新西蘭元則觸及０﹒７２４１美元，年內分別累漲９﹒７６％和６﹒８２％。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾上周拒絕安排參議院迅速投票表決，總統特朗普建議增加援

助現金至２０００美元的方案。

而最新經濟數據顯示，美國上周初次申請失業金人數意外下降，但仍大致處於三個月前的水

平，不過市場預計將於下月就職的總統拜登將採取更多措施支持經濟。

另外市場亦關注喬治亞州本周舉行的參議院席位補選，如果共和黨獲得其中一個或兩個席位

，他們將繼續在參議院保留優勢，有望阻止拜登的立法目標和司法提名。（ａｌ）

