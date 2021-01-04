  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2021 07:50

《匯市走勢》美元持續下跌，創２０１７年以來最大年度跌幅

　　《經濟通通訊社４日專訊》雖然今年當對疫情在美國肆虐的恐慌程度達到頂峰時，美元成為
避險貨幣，但隨著聯儲局出台史無前例的刺激措施，美元周四（３１日）仍持續下跌，並錄得自
２０１７年以來最大年度跌幅。
　　美元指數收報８９﹒９６，年內累跌６﹒７７％。歐元兌美元收報１﹒２２１５美元，年內
累漲８﹒９７％，上周歐元高見１﹒２３１美元，創年內最高位，並創２０１８年４月以來最高
水平。
　　英鎊兌美元收報１﹒３６５６美元，稍早曾觸及１﹒３６８６美元，創２０１８年５月以來
最高，年內累漲２﹒９８％。
　　美元兌日圓收報１０３﹒２５日圓，年內累跌４﹒９％。美元兌加元收報１﹒２７５５加元
，年內累跌１﹒７９％。美元兌瑞典克朗收報８﹒２１７６，年內累跌１２﹒０９％。
　　澳元、新西蘭元周四雙雙觸及２０１８年４月以來最高，澳元兌美元曾升至０﹒７７４３美
元，新西蘭元則觸及０﹒７２４１美元，年內分別累漲９﹒７６％和６﹒８２％。
　　美國參議院共和黨領袖麥康奈爾上周拒絕安排參議院迅速投票表決，總統特朗普建議增加援
助現金至２０００美元的方案。
　　而最新經濟數據顯示，美國上周初次申請失業金人數意外下降，但仍大致處於三個月前的水
平，不過市場預計將於下月就職的總統拜登將採取更多措施支持經濟。
　　另外市場亦關注喬治亞州本周舉行的參議院席位補選，如果共和黨獲得其中一個或兩個席位
，他們將繼續在參議院保留優勢，有望阻止拜登的立法目標和司法提名。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(四).來去
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(三).禍福
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(二).是非
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(一).成敗
中國故事31/12/2020
《神州經脈》官方PMI維持高景氣　滬綜指年升14%人幣漲6%
中國故事31/12/2020
【回顧展望－疫流而上】盤點A股關鍵板塊：白酒倍漲疫苗當炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>