《牛熊志選－陳其志》資金部署阿里股價反彈

《牛熊志選》恆指過去一周往上突破２７０００點關口，結束１２月初以來「一浪低於一浪

」的短期反覆下調局面，並為中長期升浪打開缺口，下一個阻力位在２９０００點關口附近。恆

指牛熊證資金流情況，截至周三過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３４億港元資金淨流

出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約３﹒０５億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉

。街貨分布方面，截至周三，恆指牛證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點之間，累

計相當約１２５６張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７１００點至２７３９９點之間累計了

相當約３２８７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１７﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至１８﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至３２﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至

３１﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至３３﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至３０﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒５個波幅點至４１﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

２７﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２８﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２６﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒０個波幅點至２２﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２１﹒２％的水平。

輪證看好資金流方面，截至上周三前一周，阿里的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒２７億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認購證為行

使價約２６０元至２６９元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒８倍至６﹒９倍；牛證方面，

資金留意收回價１９２元至２１２元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒３％至１７﹒５％，槓

桿約５﹒２倍至９﹒７倍。另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約８，４７０﹒０萬元資金淨

流入部署，資金留意行使價６３６元至６６７元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

８﹒６倍至９﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價５１４元至５１８元之間的較貼價條款，收回

距離約８﹒５％至９﹒１％，槓桿約１０﹒０倍至１０﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約４０６６﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４６元至２６０元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒９倍至５﹒２倍；熊證方面，資金主要留意收回價３１０元至３３５元附近

的條款，收回距離約５﹒４％至１３﹒９％，槓桿約６﹒５倍至１４﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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