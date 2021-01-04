《一周攻略－周進略》股市明天會更好？

《一周攻略》２０２０年終於過去，相信很多人都鬆一口氣，並且希望２０２１年會好一點

。不過，今次不能說明天（年）會更好，因為之前並不算好，所以，理性上，對於之後的希望，

不能說更好，只能說較好，才是合乎現實。



＊希望愈大，失望愈大？＊



不過，對於股市投資者，尤其是美股的，特別是當中的科技股，２０２０年絕對是好，而說

２０２１年希望會更好，絕對可以理解。不過，正因為２０２０年可能真的有點太好，好到不符

合現實，故此隨時要有心理準備，就是２０２１年可能由太高期望中，回到稍為符合現實，已經

會令很多人失望而回。

可不想掃興，但的確要明白，投資者是炒憧憬炒預期，對於未來，其實大家都不可能真的清

楚知道，正如２０２０年一開始，大家都不會預期有此一著，會落得如此世紀性或歷史性的局面

，全球各地因應疫情，封城的相繼封城，補貼的不絕補貼，因為經濟活動一旦大幅度由正常情況

變為停頓，企業捱不住，失業大增，經濟之差，根本不用數字證明，大家每日都以眼見為真。



＊央行多放水，貨幣不值錢＊



然而，正因為太多人失業，太多企業面臨倒閉，正是大得不能倒，政府不得不救，財政政策

救不了的，要變相由貨幣政策補貼，然後貨幣政策已經不能妄想幾年前所期望的，甚麼由之前金

融海嘯時的非常時期非常手段退出來，退市不成，反而是當時那麼好景，起碼美國經濟數據罕有

地普遍是好，若連當時也不能退市，又不能把通脹預期搞上起，自然如今沒有更好時機去做了。

如此一來，大家的理性預期，便是全球央行大體上仍是放水，尤其美聯儲更明言，由現在至

起碼２０２３年底，都是維持零利率政策環境。果如是，投資者即使面對當前的經濟困境，但又

豈有不先下手為強，知道錢不值錢，盡快把錢買入資產？



＊１０年升值經驗，催生另類投資＊



是這樣的預期才催生了資產升值潮，過去１０年一直有此加持，如今未變，只有更多人，更

多後來者，面對之前未有參與，便加大力度去追回失去的機會。是這樣的情況，令比特幣等另類

投資火熱，令金價和美股有新高。

踏入２０２１年，這些因素看起來不似馬上改變。但，重要的是後續資金的方向，舊人會否

走，新人加入的速度是否足夠彌補。要小心的是，假如大家當前看的疫苗到位，最終未能有效對

治，又或者疫情再拖上一年，則實體經濟的壓力，也不會因為資產升值而完全抵消的，因為社會

上有很多人是只是很少甚至沒有金融資產可言，實體經濟的影響對他們的生計是立竿見影的。



＊前事不忘，後事之師＊



無論如何，前事不忘，後事之師，面對２０２０年大家都猜不中，起碼可以對回顧展望時的

人，多一點警惕，不要以後一切都在掌握中。

當然，樂觀仍然是合理的，一來有上述的因素依然存在，二來，假如人類求存的動力不變，

以往歷史說明，其實多次危機中，只要留意槓桿別太高，便較大機會存活下來，而對於股市，以

至如今資產，比較合理的預期，仍是跑贏大多數人所想像的。美股如是，港股亦如是。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

