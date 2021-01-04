《套期保值－蕭猷華》內地經濟復甦年，企業盈利料改善

《套期保值》環球股市２０２０年經歷前所未有的波動，股市呈先低後高格局，恆生指數由

去年３月１９日低位２１１３９點，上升至年底的２７２３１點，由低位反彈６０９２點。展望

２０２１年，新冠病毒疫苗開始接種、美國總統換屆、中國經濟引擎起動，加上美元轉弱，資金

流入非美元區，有利新興市場。

另一方面，中國與歐盟領導人達成投資協定，預期內地將會加大開放市場，有序擴大金融、

服務業和製造業領域，強化「引資補鏈」、「引資強鏈」和「引資擴鏈」的主導方向。

美國總統當選人拜登快將就任，當前急務是如何有效控制疫情、振興經濟；外交政策方面，

筆者認為拜登短期不會改變特朗普對華的強硬政策，亦不會有任何向華示好的舉動，避免給外界

視為向中國示弱，但是拜登政府大部分內閣成員都是沿用奧巴馬時期的，故此，對中國政府較容

易捉摸。同樣地，筆者料中美的貿易關稅短期會維持不變，對金融市場也有穩定作用。

內地經濟作為全球復甦的火車頭，預期金融市場今年將會炒「復甦年」，正因為去年第一、

二季經濟嚴重倒退，預期今年上半年中資企業盈利顯著反彈，除了去年基數低之外，料今年中國

ＧＤＰ增長達８％。筆者預期無論金融或消費領域，有望突破疫情前的瓶頸。故此，投資者應增

持股票。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

