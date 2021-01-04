【大國博弈】中電信：ＡＤＲ遭除牌感遺憾，佔日均成交量近１１％

《經濟通通訊社４日專訊》中電信（００７２８）宣布，紐交所決定對集團美國存託股份（

ＡＤＲ）啟動下市程序。將於美國東部標準時間本月７日上午四時開始暫停ＡＤＲ買賣，或倘若

存管信託及結算公司確認將就本月７日及８日之交易日執行的交易進行結算，則紐約證交所將於

１１日上午四時暫停ＡＤＲ買賣。紐交所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成所有適用程

序後把美國存託股份下市。另外，行政命令指於本月１１日上午９時半開始禁止任何美國人士對

包括集團最終控股公司中國電信集團有限公司在內之相關公司的公開交易證券、該等證券的任何

衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。集團尚未收到上述決定的任何書

面通知。

集團已發行股份總數為８０９﹒３２億股。目前已發行ＡＤＲ約４６１萬份，每份ＡＤＲ代

表１００股Ｈ股，目前已發行ＡＤＲ所代表的Ｈ股數佔已發行股份總數約０﹒５７％，或相當於

已發行Ｈ 股總數約３﹒３２％。去年集團ＡＤＲ的日均成交量佔在香港聯交所上市的Ｈ股股票

以及在紐交所上市之ＡＤＲ兩者合共的日均總成交量約１０﹒９９％。

集團對紐約證交所決定和行動表示遺憾，可能對Ｈ股股票和ＡＤＲ的交易價格及成交量產生

影響。集團將繼續密切關注相關事項進展，並正在考慮相應方案和尋求專業意見，以保護公司合

法權益。將適時發布進一步公告。（ｎｓ）

