《專家之言－張穎群》經濟恢復增長，港股今年可望升至三萬關

《專家之言》美國眾議院通過修訂，將資助每名國民６００美元金額向上調至１２００美元

，以配合總統特朗普之要求，特朗普隨即簽署早已經國會通過的９０００億美元紓緩解困方案，

同時亦簽署另一個包括１﹒４萬億美元的政府開支法案。消息刺激美股三大指數上周連續創出５

２周及歷史新高。計算小型公司股份的羅素２０００指數，近９成股份價位仍企穩在２００天平

均線之上，創自２００４年以來最高，也反映出投資者或基金對２０２１年股市仍繼續充滿希望

。美股在２０２０年，相信是全球股市表現最優秀的地區。在疫情全國嚴重擴散，經濟下滑，然

而股市一支獨秀，美國三大指數持續創出歷史高峰，最主要仍是依靠華府連同聯儲局的合力在市

場投放資金，及推出無上限的量化寬鬆貨幣政策。局方月購過千億美元的債券，造就大小企業齊

大量發債。籌集資金後，再放入股票市場，追買科技股或自家公司股票，造成股市的高升。

準備２０２１年１月上任的美國侯任總統拜登，將提名前聯儲局主席耶倫出任財政部部長。

兩人的貨幣政策理念頗為相近，皆希望可以推出更多更寬鬆的政策，以避免經濟下行壓力增加。

須知道繼續大量印製鈔票，及大量購買債券，２０２１年的美國不論經濟是好是壞，能否回復增

長，已不重要，只要將大量資金投入股票市場，帶動股市可繼續創新高就是。在美國商品期貨交

易所內的美匯指數淡倉合約總額超過３０１億美元，為自２０１１年３月以來最大金額，反映出

投資者極度看淡美元前景。由２０２０年初至今，美匯指數已累計跌超過６％，近日續維持在９

０水平附近徘徊，相信是聯儲局的大量印刷鈔票所致。再加上華府的財政赤字及經常帳赤字急速

擴大，更日創新高，美元發行如此的泛濫，局勢如此差劣，簡單至資金避險，投資者也不會選擇

。估計未來如要避險，資金追入黃金就是。



＊金融網絡應監管，避免過度現泡沫＊



內地統計局日前公布２０２０年１１月份規模以上工業企業利潤總額７２９３﹒２億元人民

幣，按年上升１５﹒５％，雖仍維持雙位數的增長，但比１０月份下滑１２﹒７％。首１１個月

利潤總額５﹒７４萬億元人民幣，按年增長２﹒４％，比起首１０個月增加１﹒７個百分點，當

中４１個行業有２５個正增長，但有１５個行業見回落，僅有１個持平。由於存貨已有一定數量

，而資金鏈則略見緊張，因此對需求亦見減少所致。近日國內Ａ股市場仍見不穩，主要是消息好

壞的影響。政府希望可以借助國民之儲蓄，引導進入股票市場。到目前為止，國民儲蓄累計超過

７２萬億元人民幣，為全球最大，如能按序、按量及按步流入股票市場，不失為一個巨大的動力

支持金融市場。在經濟改革過程中，希望可以做到新理念、階段及格局。促進國民將儲蓄轉向投

資，先可收到更高回報、避免固步自封，再可以將儲蓄結構再提升至更高層次。

內地近日由外匯管理局、中證監、銀保監及人民銀行等聯手整頓現時的金融網絡平台上的運

作。並要求各企業要在公平合理的情況下競爭，更不能見有壟斷的行為。同時亦要求在設立金融

業務同時，要持有合適牌照，以處理相關交易。擁有足夠資本，以符合業務上的需求。要合規展

開信貸、保險、證券、基金及理財等金融業務。短期內，銀行股因為這些金融網絡在整理中而得

益。但隨著科技的發展，金融科技也是必經之路。年內美股大幅造好，眾人皆見。但內地股亦有

一定升幅。目前內地兩交易所上市股份市值合共約１１萬億美元。隨著企業的需求，估計２０２

１年新上市的企業或集資金額會更多更大。



＊去年恆指見弱勢，寄望今年向高走＊



假期前遭內地機構調查懷疑有壟斷行為的阿里巴巴（０９９８８），股價延續跌勢，曾低見

２０７﹒２０元。雖然已公告完成調查，但仍未見結果公開，投資者預期會再拖加罰款，同時經

營模式亦會改變。日前再被約見的螞蟻集團，已表明會配合官立機構的要求而作出調整，亦會提

升風險政策至安全水平，然而未來會如何跟隨要求或規則進行，仍是未知之數，估計對盈利定有

影響，但會影響多大，仍要繼續留意。近日因內地互聯網絡上的監管，或壟斷等問題而係拖累Ａ

ＴＭＸ股份，遭大幅拋售，連跌多日，當中阿里巴巴更連續６日急挫，累計跌幅近兩成，市值更

大幅減少近兩萬億元。同時更拖累恆生科技指數下挫，並失守８０００關口，低見７７６８，惟

近日相關股份已見回穩。

踏入２０２１年，估計港股今年會更勝一籌，因為去年的社會動盪和疫情已將經濟拖累至負

增長。自疫苗推出，差不多已可全面控制至清零。各行業也逐步復甦，以推動經濟回復增長。相

信可以吸引更多企業到香港上市，在美國上市的中概股，已準備就緒，將陸續到香港上市。內地

大力推進科技發展，相關的企業，甚至晶片開發。大大小小的公司，都要籌集資金以發展業務，

首選到香港上市為最好的方法。率先受惠，應推港交所（００３８８）。股價曾升破５２周歷史

高位４３２元。

日前恆指曾高見２７３４０，再次超越２７０００關口，並創逾１０個月高位。港股踏入２

０２１年，而２０２０年種種不利因素，直接將恆指推低至２１１３９，雖然曾高見２９１７５

，但以全年計，仍是向下跌近千點。在內地為全球疫情後首個經濟回復增長的地區，相信可以帶

動港股向好。２０２０年有超過６６００億元流入買港股，首次新股上市及第二市場上市集資金

額亦超過３９５０億元。相信２０２１年經濟恢復增長的情況下，恆指可看高一點，甚至可以試

升至３００００關口。《華盛証券 張穎群》

