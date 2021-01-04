２０２１港股首日低開１４４點報２７０８７點，科指跌４９點

《經濟通通訊社４日專訊》踏入２０２１年首個交易日，亞洲股市走勢榮辱互見，日經今早

大幅低走３２１點，而首爾指數漲５２點，港股於首個交易則睇開１４４點，其中有消息指內地

監管機構要求螞蟻公司出售某些金融公司，今早阿里巴巴（０９９８８）低開３﹒３％，為表現

最差藍籌；另外，澳門上月賭收跌幅收窄，銀娛（０００２７）高開２﹒４％，為表現最佳之藍

籌。恆生指數開報２７０８７，跌１４４點或跌０﹒５３％，主板成交２４﹒９５億元。國企指

數報１０６６１，跌７６點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８３７６，跌４９點或跌０﹒５８

％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒１％，報４０﹒３元；香港交易所（００３８

８）無升跌，報４２５元；騰訊控股（００７００）跌１﹒０６％，報５５８元；建設銀行（０

０９３９）跌１﹒１９％，報５﹒８２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒８５％。

友邦保險（０１２９９）跌０﹒１６％，報９４﹒８５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅１﹒５１％。美團（０３６９０）跌０﹒４１％，報２９３﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）

跌３﹒３５％，報２２４﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８３％。



恆指十大跌幅股份表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２４﹒８０元 跌３﹒３５％

藥明生物（０２２６９） ９９﹒７５元 跌２﹒９７％

中國移動（００９４１） ４３﹒００元 跌２﹒７１％

中國聯通（００７６２） ４﹒３６元 跌２﹒０２％

中海油 （００８８３） ７﹒０５元 跌１﹒８１％

工商銀行（０１３９８） ４﹒９５元 跌１﹒５９％

建設銀行（００９３９） ５﹒８２元 跌１﹒１９％

匯豐控股（００００５） ４０﹒３０元 跌１﹒１０％

騰訊控股（００７００） ５５８﹒００元 跌１﹒０６％

中海外 （００６８８） １６﹒７０元 跌０﹒９５％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２４﹒８０元 跌３﹒３５％

ＡＳＭ （００５２２） １００﹒００元 跌２﹒２５％

京東健康（０６６１８） １４７﹒００元 跌２﹒００％

聯想集團（００９９２） ７﹒１８元 跌１﹒９１％

金蝶國際（００２６８） ３１﹒２０元 跌１﹒２７％

新東方在線（０１７９７） ２７﹒６０元 跌１﹒０８％

騰訊控股（００７００） ５５８﹒００元 跌１﹒０６％

丘鈦科技（０１４７８） １３﹒０２元 跌０﹒９１％

京東集團（０９６１８） ３４０﹒２０元 跌０﹒５３％

中芯國際（００９８１） ２２﹒００元 跌０﹒４５％

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（ｕｌ）

