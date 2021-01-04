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即市新聞

04/01/2021 16:37

《盤後部署》港股持續反彈見七連陽，短期２７２００╱８００整固

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股今日為２０２１年首個交易日，受中資電訊股及石油股下行
走勢影響，低開１４４點報２７０８７點。惟手機股與部分重磅股造好帶動下，恆指見
２７０７９點全日低位後反彈，早市收升２０３點報２７４３４點。午後港股續有支持揚升，見
２７５０２點全日高位，表現最好藍籌股為小米（０１８１０），全日收升６﹒１７％報
３５﹒２５元。港股最終收報２７４７２點，升２４１點或升０﹒８９％，主板成交
１８２６﹒４１億元。國企指數報１０７２２點，跌１５點或跌０﹒１４％。恆生科技指數報
８４８９點，升６３點或升０﹒７６％，盤中見８５４４點歷史新高。
　　Ａ股方面續向好，上證綜合指數報３５０２點，升２９點或升０﹒８６％，成交
５２３３﹒６８億元人民幣；深證成份指數報１４８２７點，升３５６點或升２﹒４７％，成交
６４１０﹒１４億元人民幣。
　　重磅股個別發展，其中領跑的是港交所（００３８８）升３﹒９５％報４４１﹒８元；友邦
（０１２９９）升３﹒７４％，報９８﹒５５元；騰訊（００７００）升１﹒５１％，報
５７２﹒５元。而建行（００９３９）跌２﹒０４％，報５﹒７７元；中移動（００９４１）跌
０﹒７９％，報４３﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒７４％，報４０﹒４５元。

＊福奇警告美國未來數周疫情或更嚴重＊

　　各機構預測今年全球經濟，大行摩根士丹利最為看好市場今年全球經濟表現，料可增長
６﹒４％；而花旗則料增長５％。該等機構認為由於疫苗進入接種階段，且市場或將出台更多經
濟刺激政策，將可有效帶動全球經濟反彈，並看好線上經濟、商品、綠色經濟及新興市場走勢。
　　美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇警告，美國未來數周的疫情或會更嚴重，他形容聖
誕假所致的感染潮未達高峰，因此預料未來一至兩星期因感染肺炎而住院和死亡的人數或持續甚
至上升。故此，可以預期各地疫情消息持續影響金融市場。

＊港股企穩二萬七，整固後上望二萬八＊

　　港股於２０２０年尾開始現反彈，今日現七連陽突破２７５００關口，高見去年３月至今高
位２７５０２點，反映出港股開始步入復甦階段，預料港股已是企穩了二萬七關口位置，短期料
於２７２００至２７８００點位置整固。疫苗開始接種，帶動市場憧憬復甦，惟歐美疫情仍然反
覆，影響市場信心。若果疫情轉為緩和，疫苗開始見效，恆指整固後有機會升至二萬八關口。
（ｊｃ）

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