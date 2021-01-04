【拜登當選】克魯茲等共和黨議員計劃反對選舉人票計算結果

《經濟通通訊社４日專訊》美國德州參議員克魯茲周日（３日）聯同１０名現任參議員或候

任參議員發表聲明，計劃在美國國會參眾兩院本周三（６日）召開聯席會議時，反對點算並確認

上年美國總統大選各州的投票結果，並呼籲成立委員會，緊急調查舞弊指控。

而最少３位共和黨人強烈批評行動，民主黨參議員則抨擊行動是「宣傳噱頭」和「顛覆選民

意願的計劃」。

另外共和黨人戈默特向德州法院提出訴訟，要求擴大負責主持確認儀式的副總統彭斯角色，

允許他拒絕接受部分州份的選舉人票結果，但被法院提駁回，而他計劃提出上訴。



＊特朗普號召支持者周三在華盛頓抗議集會＊



總統特朗普周未則在社交媒體呼籲支持者本周三前往華盛頓舉行抗議集會，而上年兩次支持

特朗普的示威活動都導致暴力事件，有人被刺傷和被捕。

特朗普亦在社交媒體表明，他將於周三，歷史性的一天到場，任務企圖竊取壓倒性勝利的行

為都不能發生。

另外，據美國媒體周未公布的長達一小時的通話錄音，特朗普曾向喬治亞州最高選舉官員施

壓，要求他們找到足夠的選票，推翻大選結果。（ａｌ）

