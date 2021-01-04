【新冠肺炎】ＢｉｏＮＴｅｃｈ：疫苗或將出現供不應求的局面

《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫苗生產商ＢｉｏＮＴｅｃｈ行政總裁薩欣周未接受德
國《明鏡周刊》訪問時直言，如果沒有更多疫苗批准使用，疫苗勢必出現供不應求的局面。
他強調公司正準備在德國成立新廠房，預期今年上半年可生產２﹒５億劑疫苗，但相信仍未
能滿足各國需求，故促請歐盟盡快批准緊急使用阿斯利康與牛津大學共同研製的疫苗，補充市場
供應。（ａｌ）
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