【新冠肺炎】ＢｉｏＮＴｅｃｈ：疫苗或將出現供不應求的局面

《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫苗生產商ＢｉｏＮＴｅｃｈ行政總裁薩欣周未接受德

國《明鏡周刊》訪問時直言，如果沒有更多疫苗批准使用，疫苗勢必出現供不應求的局面。

他強調公司正準備在德國成立新廠房，預期今年上半年可生產２﹒５億劑疫苗，但相信仍未

能滿足各國需求，故促請歐盟盡快批准緊急使用阿斯利康與牛津大學共同研製的疫苗，補充市場

供應。（ａｌ）

