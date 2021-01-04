【新冠肺炎】菅義偉：正考慮宣布東京和周邊各縣進入緊急狀態建議

《經濟通通訊社４日專訊》日本首相菅義偉今日表示，新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻，醫療系

統依然承壓，日府將加強應對疫情的措施，並正考慮宣布東京和周邊各縣進入疫情緊急狀態的建

議。他呼籲民眾減少外出餐飲，避免不必要的外出，強調這對控制疫情非常重要。

他又指將繼續為舉辦東京奧運做準備，希望盡早與美國新總統會晤，強化美日關係。

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