  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2021 10:51

【大國博弈】菅義偉：以中國目前政經體制難以加入ＣＰＴＰＰ

　　《經濟通通訊社４日專訊》日本首相菅義偉周未接受日本媒體訪問時指，全面與進步跨太平
洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ）要求成員國必須具有很高水平的市場開放，而以中國目前的政
治和經濟體制恐怕難以參與。
　　今年作為主席國的日本亦表明將慎重應對國有意參加ＣＰＴＰＰ的決定，但強調未經所有成
員國同意，中國是不可能加入協定。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning04/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：醫渡科技為抽新股首選
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(四).來去
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(三).禍福
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(二).是非
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(一).成敗
中國故事31/12/2020
《神州經脈》官方PMI維持高景氣　滬綜指年升14%人幣漲6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>