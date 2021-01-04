【大國博弈】菅義偉：以中國目前政經體制難以加入ＣＰＴＰＰ

《經濟通通訊社４日專訊》日本首相菅義偉周未接受日本媒體訪問時指，全面與進步跨太平

洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ）要求成員國必須具有很高水平的市場開放，而以中國目前的政

治和經濟體制恐怕難以參與。

今年作為主席國的日本亦表明將慎重應對國有意參加ＣＰＴＰＰ的決定，但強調未經所有成

員國同意，中國是不可能加入協定。（ａｌ）

