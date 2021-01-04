【大國博弈】菅義偉：以中國目前政經體制難以加入ＣＰＴＰＰ

《經濟通通訊社４日專訊》日本首相菅義偉周未接受日本媒體訪問時指，全面與進步跨太平
洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ）要求成員國必須具有很高水平的市場開放，而以中國目前的政
治和經濟體制恐怕難以參與。
今年作為主席國的日本亦表明將慎重應對國有意參加ＣＰＴＰＰ的決定，但強調未經所有成
員國同意，中國是不可能加入協定。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|開市Good Morning04/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：醫渡科技為抽新股首選
|剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(四).來去
|剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(三).禍福
|剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(二).是非
|剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(一).成敗
|中國故事31/12/2020
《神州經脈》官方PMI維持高景氣 滬綜指年升14%人幣漲6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰