  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2021 11:38

【新冠肺炎】英國首相約翰遜：或收緊抗疫措施，推嚴厲額外措施

　　《經濟通通訊社４日專訊》英國首相約翰遜周日（３日）接受英國廣播公司訪問時表示，可
能需要採取更嚴厲的措施應對疫情，包括關閉學校，但他並未詳細說明可能需要採取哪些額外措
施。
　　約翰遜強調英國正面臨新冠肺炎病毒變異，特別在倫敦和東南部，英府不得不在部分地區採
取特殊措施。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning04/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：醫渡科技為抽新股首選
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(四).來去
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(三).禍福
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(二).是非
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(一).成敗
中國故事31/12/2020
《神州經脈》官方PMI維持高景氣　滬綜指年升14%人幣漲6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>