【新冠肺炎】英國首相約翰遜：或收緊抗疫措施，推嚴厲額外措施

《經濟通通訊社４日專訊》英國首相約翰遜周日（３日）接受英國廣播公司訪問時表示，可
能需要採取更嚴厲的措施應對疫情，包括關閉學校，但他並未詳細說明可能需要採取哪些額外措
施。
約翰遜強調英國正面臨新冠肺炎病毒變異，特別在倫敦和東南部，英府不得不在部分地區採
取特殊措施。（ａｌ）
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