《台股攻略－馮偉明》台股首個交易日攻破１４９００點

《台股攻略》台股於２０２１年首個交易日表現勢如破竹，加權指數收１４９０２點，大升
１６９點，成交金額擴大至３４５７億元（新台幣．下同），創歷史第四大高位。
蘋果概念股今日（４日）帶動大市接連攻堅。台積電開市中段曾升至５４０元新高位，惟尾
市有賣盤入場，收５３６元，升６元。鴻海一度升上１００元關口，惟尾市遭遇沽壓，收
９９﹒９０元，升７﹒９０元。得到母公司加持，榮創、乙盛─ＫＹ、廣宇及天鈺等均升至漲停
。大立光股價強烈反彈，收３３５０元，升１５５元。其他電子股值股方面，聯發科獲資金入市
支持，收７９２元，升４５元。海運市場交投活躍，帶動航運股持續造好。長榮海運升至漲停價
４４﹒７５元，升４﹒０５元，創１９９９年５月以來新高。陽明海運裂口高開，急升至漲停價
３２﹒１５元，升２﹒９０元，創２００５年３月以來新高。萬海航運雖然沒有升至漲停，但升
幅仍近８％，收５７﹒１０元，升４﹒２０元。
新一年熱錢再次流入電子股板塊，將指數推升超過２００點，朝萬五點大關進發，相信短期
內台股依然熱絡，加上美元下跌，新台幣有望持續向好，間接支持股市表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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