戴志堅出任港交所（００３８８）代理行政總裁

《經濟通通訊社４日專訊》港交所（００３８８）宣布戴志堅於今年１月１日起出任港交所

代理集團行政總裁。

李小加已於去年１２月３１日退任港交所集團行政總裁及終止港交所董事會當然成員的職務

，李小加已確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要香港交易所股東關

注之事宜。自今年１月１日起，李小加已獲委任為董事會高級顧問，為期６個月。

自今年１月１日起，戴志堅已獲委任為港交所代理集團行政總裁及董事會當然成員，亦同時

繼續擔任香港交易所聯席總裁及首席營運總監。此外，作為代理集團行政總裁，戴志堅亦出任港

交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、主板及ＧＥＭ上市委員會當然成員及上市政

策小組成員。

港交所指，現年５８歲的戴志堅於１９９８年７月加入港交所，他於１９９８至２０００年

擔任期交所產品部主管、２００３至２０１０年任港交所衍生產品市場發展及營運主管、２０１

０至２０１３年任港交所交易科主管、２０１３至２０１４年任港交所股本證券與定息產品及貨

幣業務聯席主管、２０１４至２０１５年任港交所環球結算（亞洲）業務主管、２０１６至２０

１９年任港交所結算主管、並於２０１７至２０１８年任聯席集團營運總裁。

戴志堅自２０１２年起亦是中華證券交易服務有限公司的董事。（ｗｓ）

