【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕，港交所中長線部署

《經濟通通訊社記者張穎淇４日報道》紐約證券交易所決定把中移動（００９４１）、中電

信（００７２８）及中聯通（００７６２）美國預託證券（ＡＤＲ）除牌，遵守美國政府限制投

資中國涉軍企業的行政命令。該等ＡＤＲ將於當地時間１月７日至１１日起停牌，隨後將展開除

牌程序，三家電訊商在港掛牌股份今早下挫，中移動半日收４２﹒４５元跌３﹒９４％，中電信

報２﹒０６元跌４﹒１９％，聯通報４﹒２９元跌３﹒６％。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經

濟通通訊社》表示，對中資電訊股短線前景感悲觀，因除了ＡＤＲ被除牌消息外，市場亦憂慮該

等公司被列入制裁名單，加重負面影響。再者，連日大市升勢亦未能帶動相關股份上揚，因此他

不建議現時低吸博反彈。他認為，投資者如持有相關股，宜現價沽貨止蝕，不宜再持貨博反彈。



＊中海油仍有反彈力＊



彭博指油股或成繼電訊股後下一除牌目標，油股今早普遍跟隨下跌，被指因列入五角大樓黑

名單而成最大風險油股的中海油（００８８３），今日早市報７﹒０１元跌２﹒３７％。問及是

否應同樣需要離場止蝕，黃偉康指出，油股的形勢較電訊股為佳，以中海油為例，雖短期有下行

壓力，但是資產值方面較便宜，而股價現時仍未跌穿６﹒５元月內低位，相信會有一定反彈，或

可反彈至７﹒５元約５０天線位置再遇阻力，所以建議持貨投資者可不必急於現時沽貨。惟對於

欲低位入手博反彈的投資者，他則提醒該股短期波動性應會較大，始終需要多留神，甚或部署其

他股份較佳。



＊港交所待回調吸納＊



除牌消息令市場憧憬更多中資股來港上市，帶動港交所（００３８８）今早升勢並創出上市

新高４３９元。黃偉康指出，市場除了憧憬中資股上市消息，亦看好有更大型新股在來上市集資

，加上預期大市上半年表現良好，有利港交所走勢。他建議投資者如持有港交所欲進行中、長線

部署，則可續持有；而未有持貨者，可待股價回調至４１２元約十天線時再考慮買入。



表列中資電訊股、港交所及其他股份升跌幅（％）：



股份（編號） 半日升跌 去年１２月以來 去年第四季以來 去年下半年以來

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港交所（００３８８） ＋２﹒４５ ＋１２﹒９７ ＋２０﹒３４ ＋３３﹒４４



電訊：

中電信（００７２８） －４﹒１９ －１１﹒９７ －１１﹒２１ －５﹒０７

中聯通（００７６２） －３﹒６０ －７﹒９４ －１５﹒０５ ＋２﹒３９

中移動（００９４１） －３﹒９６ －８﹒５１ －１４﹒１６ －１６﹒３９



油股：

中石化（００３８６） ＋０﹒８７ －０﹒２９ ＋１５﹒５１ ＋１１﹒１１

中石油（００８５７） －１﹒２５ －４﹒０５ ＋４﹒４１ －４﹒１３

中海油（００８８３） －２﹒３７ －１３﹒７８ －５﹒９１ －１６﹒７５



其他：

中芯 （００９８１） ＋３﹒３９ ＋５﹒５４ ＋２６﹒１０ －１５﹒３７

中鐵建（０１１８６） －１﹒８９ －１８﹒７５ －２１﹒９５ －２９﹒０１

中車 （０１７６６） －４﹒８７ －１８﹒３３ －１７﹒５３ －２２﹒３２

中交建（０１８００） －３﹒５８ －１９﹒６５ －２０﹒２５ －２６﹒０９

中建築（０３３１１） ＋１﹒３６ －１２﹒５０ －１１﹒２９ ＋２﹒９９

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股指

恆指指數 ＋０﹒７５ ＋４﹒１５ ＋１６﹒９５ ＋１２﹒３１

國企指數 －０﹒１７ ＋１﹒６５ ＋１４﹒０７ ＋９﹒８５

恆生科技指數 ＋１﹒２９ ＋６﹒４３ ＋２０﹒４２ ＋３３﹒８４

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註：資料截至１月４日中午收市

