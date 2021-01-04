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即市新聞

04/01/2021 12:55

【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕，港交所中長線部署

　　《經濟通通訊社記者張穎淇４日報道》紐約證券交易所決定把中移動（００９４１）、中電
信（００７２８）及中聯通（００７６２）美國預託證券（ＡＤＲ）除牌，遵守美國政府限制投
資中國涉軍企業的行政命令。該等ＡＤＲ將於當地時間１月７日至１１日起停牌，隨後將展開除
牌程序，三家電訊商在港掛牌股份今早下挫，中移動半日收４２﹒４５元跌３﹒９４％，中電信
報２﹒０６元跌４﹒１９％，聯通報４﹒２９元跌３﹒６％。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經
濟通通訊社》表示，對中資電訊股短線前景感悲觀，因除了ＡＤＲ被除牌消息外，市場亦憂慮該
等公司被列入制裁名單，加重負面影響。再者，連日大市升勢亦未能帶動相關股份上揚，因此他
不建議現時低吸博反彈。他認為，投資者如持有相關股，宜現價沽貨止蝕，不宜再持貨博反彈。

＊中海油仍有反彈力＊

　　彭博指油股或成繼電訊股後下一除牌目標，油股今早普遍跟隨下跌，被指因列入五角大樓黑
名單而成最大風險油股的中海油（００８８３），今日早市報７﹒０１元跌２﹒３７％。問及是
否應同樣需要離場止蝕，黃偉康指出，油股的形勢較電訊股為佳，以中海油為例，雖短期有下行
壓力，但是資產值方面較便宜，而股價現時仍未跌穿６﹒５元月內低位，相信會有一定反彈，或
可反彈至７﹒５元約５０天線位置再遇阻力，所以建議持貨投資者可不必急於現時沽貨。惟對於
欲低位入手博反彈的投資者，他則提醒該股短期波動性應會較大，始終需要多留神，甚或部署其
他股份較佳。

＊港交所待回調吸納＊

　　除牌消息令市場憧憬更多中資股來港上市，帶動港交所（００３８８）今早升勢並創出上市
新高４３９元。黃偉康指出，市場除了憧憬中資股上市消息，亦看好有更大型新股在來上市集資
，加上預期大市上半年表現良好，有利港交所走勢。他建議投資者如持有港交所欲進行中、長線
部署，則可續持有；而未有持貨者，可待股價回調至４１２元約十天線時再考慮買入。

　　表列中資電訊股、港交所及其他股份升跌幅（％）：
　
　　股份（編號）　　　　　　半日升跌　去年１２月以來　去年第四季以來　去年下半年以來
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　＋２﹒４５　　＋１２﹒９７　　＋２０﹒３４　　＋３３﹒４４

　　電訊：
　　中電信（００７２８）　－４﹒１９　　－１１﹒９７　　－１１﹒２１　　　－５﹒０７
　　中聯通（００７６２）　－３﹒６０　　　－７﹒９４　　－１５﹒０５　　　＋２﹒３９
　　中移動（００９４１）　－３﹒９６　　　－８﹒５１　　－１４﹒１６　　－１６﹒３９

　　油股：
　　中石化（００３８６）　＋０﹒８７　　　－０﹒２９　　＋１５﹒５１　　＋１１﹒１１
　　中石油（００８５７）　－１﹒２５　　　－４﹒０５　　　＋４﹒４１　　　－４﹒１３
　　中海油（００８８３）　－２﹒３７　　－１３﹒７８　　　－５﹒９１　　－１６﹒７５

　　其他：
　　中芯　（００９８１）　＋３﹒３９　　　＋５﹒５４　　＋２６﹒１０　　－１５﹒３７
　　中鐵建（０１１８６）　－１﹒８９　　－１８﹒７５　　－２１﹒９５　　－２９﹒０１
　　中車　（０１７６６）　－４﹒８７　　－１８﹒３３　　－１７﹒５３　　－２２﹒３２
　　中交建（０１８００）　－３﹒５８　　－１９﹒６５　　－２０﹒２５　　－２６﹒０９
　　中建築（０３３１１）　＋１﹒３６　　－１２﹒５０　　－１１﹒２９　　　＋２﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股指
　　恆指指數　　　　　　　＋０﹒７５　　　＋４﹒１５　　＋１６﹒９５　　＋１２﹒３１
　　國企指數　　　　　　　－０﹒１７　　　＋１﹒６５　　＋１４﹒０７　　　＋９﹒８５
　　恆生科技指數　　　　　＋１﹒２９　　　＋６﹒４３　　＋２０﹒４２　　＋３３﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　註：資料截至１月４日中午收市

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