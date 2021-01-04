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即市新聞

04/01/2021 10:32

《窩輪豪情－梁業豪》低開市況為投資組合提供入市買貨機會

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、必需性
消費業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
港交所（００３８８）、小米（０１８１０）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國移動（００９４１）、中國鐵塔（００７８８）與中國電信（００７２８）。
　　
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、必需性消費業與非必需性消費業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所、舜宇光學科技（
０２３８２）與電能實業（００００６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至
於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國移動、招商銀行（０
３９６８）與中國電信。
　　
　　雖然港股上周四（３１日）半日市後表現向好，港股有本身與電訊股有關的利淡因素，大市
低開，卻為欲於新一年開倉作中長線投資者提供了入市買貨的機會。本周初大市的表現甚屬關鍵
；好友大戶只要守穩於現水平，本月甚至本季可繼續看好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪
》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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