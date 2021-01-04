【大國博弈】聯通：紐交所對其ＡＤＲ啟退市程序，考慮採適當措施

《經濟通通訊社４日專訊》中聯通（００７６２）宣布，紐約交易所於２０２０年１２月３

１日宣布，紐約證交所監管部門職員依據行政命令，決定對包括公司之美國存託證券（ＡＤＲ）

在內的三家發行人之證券啟動下市程序。

該行政命令於２０２１年１月１１日上午９：３０開始禁止任何美國人士對包括公司的最終

控股公司中國聯合網絡通信集團有限公司在內之相關公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生

證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。

該公司已發行普通股股份總數為３０５﹒９８億股，已發行美國存託證券約３３００萬份，

每份代表１０股普通股股份，已發行美國存託證券所代表普通股股數佔公司已發行普通股股份總

數約１％，或相當於非由公司控股股東所控制的已發行普通股股份總數約５％。

公司對紐約證交所上述決定和行動表示遺憾，估計紐約證交所的有關決定和行動將對公司的

普通股和美國存託證券的交易價格及交投量產生影響，公司將繼續密切關注相關事項進展，並研

究考慮採取適當的措施，以保護公司的合法權益。（ｕｌ）

