《談國論企－黎偉成》中國ＧＤＰ增長２０２１年可達６﹒５％

《談國論企》中國全國上下齊心於２０２０年首季成功防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９清零

，政府精準有序推出的復工復產復商復市促經濟復甦政策，國內生產總值ＧＤＰ全年預期可達１

﹒７％，成為全球難得一見的正增長經濟體系。相信中央在２０２１年會繼續堅持「外防輸入

」、「內防擴散」防控惡疫，和強化國內大循環、國內外雙循環等政策，確保經濟維持穩中有進

的發展步伐，ＧＤＰ全增長有望達６﹒５％的水平。



＊重點防控惡疫促內需挺固投生產轉強＊



我對中國經濟在新的一年的發展，感到信心之因，乃（甲）中央堅持積極主動防控新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９，「外防輸入」肯定是密不透風，而「內防擴散」更是一滴不漏，相信此策此

舉會繼續產生清零預期效益，確保人民健康和減低對惡疫病毒變種侵襲之憂，當然可保經濟維持

穩中有進發展，使ＧＤＰ在２０２１年有較大幅度的正面提升。

再看（乙）實體經濟的發展，在新一年是正面和積極的：預期ＧＤＰ在２０２１年一季度的

同比增長會達７﹒２％、二季度升６﹒５％、三季度增６﹒２％和四季度達６％，全年６﹒５％

；而２０２０年四季度增５﹒５％和全年可達１﹒７％（見附表）。此因中央強化國內大循環、

國內外雙循環的政策，加上去年底與東盟達成之「５＋１０」協議、與歐盟的中歐投資協定，有

望促全面推進改革開放，構建新發展格局，經濟進一步提質穩中有進發展。

兩大循環新策中，當然是以國內大循環為主，理由是此屬不僅是自主可控的，同樣重要的是

經濟穩中有進提質，市場龐大和有可觀潛力，就會使國內外雙循環之策，具有相當巨大的吸引力

。

即使有惡疫所困，但國民經濟確在穩中有進的提質發展，特別是（一）固定資產投資（不含

農戶。簡稱：固投．下同）穩快增長的同時，高技術製造業及高技術服務業的固投更相當突出，

乃受惠於：規模以上工業增加值不斷提升，加上社會消費品零售升和就業情況改善，預期

２０２１年於同比增長６﹒５％至７％，高於２０２０年全年可達的３％增幅，其中製造業的（

Ｉ）高技術產業固投於預期增長１８％，而醫藥、計算機及辦公設備的升幅，更分別達２５％至

３０％。和（ＩＩ）高技術服務業固投會增長１８％至２０％。

需要指出的，是固投之不斷提升，乃受惠於（二）增產。全國規模以上工業增加值於

２０２１年全年的升幅，可能達到９﹒５％至１０﹒２％，而２０２０年的升幅預計為２﹒６％

，反映出國家的防控疫情和精準推動的復工復產復商復市政策取得良好的效應。裝備製造業及高

技術製造業的增加值，今年全年的同比分別增長１７％及２０％，成為帶動製造業增加值增

１４％的重要力量。採礦業及電力熱力等增加值分別升５％及８﹒４％。

生產與投資有改善，當與內需不斷轉殷之況有關，特別是（三）社會消費品零售，總額於

２０２１年同比增長８％至９％，而２０２０減４％，其中（１）商品零售增１０％、（２）餐

飲升５％，因防控惡疫達預期良效，促居民增加消費。



＊與東盟歐盟達協強化全面改革開放效益＊



和（３）網上零售於２０２１年全年同比增長１５％，佔整體社會零售銷售的比重為２６％

，新的消費購物形式強力發展。

和（四）就業，有持續理想的表現。全國城鎮新就業者在去年前１１月末時所達的１０９９

萬人，為全年目標１２２﹒１％，估計２０２１年的目標會提升至１２００萬人至１２５０萬人

，足顯經濟復甦惠及民眾，和有利於推動內需使各經濟環節不斷提升。

至於（五）對外進出口貿易，可以審慎俏看。因中國與東盟及歐盟達成經貿投資協議，及如

疫苗陸續面世和接種有良性效應，新的一年會比去年有進：（１）出口於２０２１年同比增長估

計可達１２﹒５％，（２）進口貿易升５﹒４％，（３）進出口升９﹒６％。

（六）居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年同比增長３﹒５％，２０２０年全年升２﹒７％，

因豬肉價格下跌，乃受惠於生豬於去年三季度末存欄量增逾兩成，相信豬肉繼續跌價和使通貨價

格受控，使貨幣政策有更大的可控調性和調節能力，保國民經濟穩中有進發展態勢。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ＊５﹒５ ＊１﹒７

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）

