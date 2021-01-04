《異動股》中移動（００９４１）挫近３％，ＡＤＲ被退市

《經濟通通訊社４日專訊》中國移動（００９４１）現價跌２﹒７１％，報４３元，盤中低

見４３元創近１０個月新低。該股成交約５７７萬股，涉資２﹒４８億元。

中國電信（００７２８）報２﹒１３元跌０﹒９３％，中國聯通（００７６２）報４﹒３６

元跌２﹒０２％。

中移動、中電信及中國聯通三公司ＡＤＲ均被紐約證券交易除牌。

中移動指公司注意到去年１２月３１日紐約證券交易所已決定對包括公司在內的三間中國公

司股票啟動退市程序，將於今年１月１１日美國東部標準時間上午九時半起禁止交易公司證券。

中移動表示，尚未收到紐約證交所就上述將公司股票退市決定的通知。

中移動強調，公司一直嚴格遵守法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業

績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值，對紐約證交所的決定和行動表示遺

憾。

中移動指，公司將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，未來將

根據香港聯合交易所證券上市規則及適用法律按需要適時另行公告。（ｗｓ）

現時，恆生指數報２７０８７，跌１４４點或跌０﹒５３％，主板成交２４﹒９５億元。國

企指數報１０６６１，跌７６點或跌０﹒７１％。恆生科技指數報８３７６，跌４９點或跌０﹒

５８％。

即月期指新報２７１２５，跌９４點，高水３８點。即月國指期貨報１０６５９，跌４２點

，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中移動 （００９４１） ４３﹒００元 跌２﹒７１％

中國電信（００７２８） ２﹒１３元 跌０﹒９３％

中國聯通（００７６２） ４﹒３６元 跌２﹒０２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｗｓ）

