《異動股》阿里巴巴開跌逾３％跑輸，銀保監：將檢查互聯網平台

《經濟通通訊社４日專訊》中國銀保監會上周四表示，最近中央金融管理四部委再次約談螞

蟻集團並公布了重點內容，強調的突出問題和整改要求，有一定的普遍性。建議所有互聯網平台

都要對照自查，及早整改。特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等業務的機構，監管部門隨

後會安排檢查。

阿里巴巴（０９９８８）今早開跌３﹒３５％，報２２４﹒８元，成交約８７萬股，涉資１

﹒９６億元，為開市表現最差藍籌。

騰訊（００７００）跌１﹒０６％，報５５８元；京東集團（０９６１８）跌０﹒５３％，

報３４０﹒２元。

銀保監強調，所有金融活動必須依法全面納入監管，持牌經營，堅決制止違規監管套利。可

以有一定的過渡期，但總的方向不會改變。

現時，恆生科技指數報８３７６，跌４９點或跌０﹒５８％。恆生指數報２７０８７，跌１

４４點或跌０﹒５３％，主板成交２４﹒９５億元。國企指數報１０６６１，跌７６點或跌０﹒

７１％。

上證綜合指數報３４７４，升１點或升０﹒０５％，成交５３﹒５７億元人民幣。深證成份

指數報１４５１６，升４５點或升０﹒３１％，成交５５﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２４﹒８０元 跌３﹒３５％

騰訊控股（００７００） ５５８﹒００元 跌１﹒０６％

京東集團（０９６１８） ３４０﹒２０元 跌０﹒５３％

小米集團（０１８１０） ３３﹒６０元 升１﹒２０％

美團 （０３６９０） ２９３﹒４０元 跌０﹒４１％



同系股份：

阿里健康（００２４１） ２３﹒００元 升０﹒４４％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９６元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ７﹒８８元 無升跌

京東健康（０６６１８） １４７﹒００元 跌２﹒００％

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（ｎｓ）

