《外匯達仁－盧楚仁》小心德國基民盟黨魁選舉對歐元的影響

《外匯達仁》踏入新的一年，先祝大家新年進步，身體健康，投資順利。



２０２１年有多國舉行大選，包括有３月的荷蘭大選、５月的蘇格蘭大選、９月的德國大選

、以及１０月的日本大選。其中定必會影響歐元走勢的，絕對要留意德國大選。



德國大選原先定在１０月２４日舉行，現在經商議後，會提早一個月到９月２６日舉行。但

在大選前，則先要留意德國總理默克爾所屬的執政黨，基督民主聯盟（基民盟）在１月中（可能

在１５日）舉行的黨代表大會，到時會選出默克爾的繼任人，並代表基民盟出戰９月的大選。



在德國的民調中顯示，現有的三名候選人，無論誰勝出當上基民盟的黨魁，均無法坐上總理

之位。基民盟在今次大選中有機會落敗，其實亦可以從近年基民盟在地方選舉中慘敗看得出。當

中主要原因是默克爾領導之下，沒有成功取得德國本土派與歐洲派的利益平衡，導致德國人民怨

聲載道。亦因此，相信未來基民盟的領導人，為了迎合選民的口味，會走較強硬的外友路線。



現今歐洲多國包括德國在內，多個左傾的政黨不斷冒起，均大力提倡走極端民粹主義，是歐

洲政治上的計時炸彈，若果德國不管是執政或在野各大政黨，未來為了爭取選票而都拋下左傾及

民粹主義政綱的話，那麼對歐盟甚至歐元均不會是好事。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

