《午市前瞻》港股企穩二萬七關，本周上望２７８００

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數在２０２０年最後一個交易日造好，道指與標指齊

創收市新高。港股２０２１年首個交易日低開１４４點報２７０８７點，主要受累中國銀保監稱

會安排檢查互聯網平台 ，「ＡＴＭ」走低；紐交所正式要求中國三大電訊商的美國預託證券（

ＡＤＲ）除牌，中移動（００９４１）、中電信（００７２８）和聯通（００７６２）半日盤中

最多分別跌過４﹒５％、５﹒６％及３﹒８％；消息變相加深中資股轉投港股市場的憧憬，港交

所（００３８８）再破頂。隨手機設備股造好，部分新經濟股份回升，恆指跌幅輕微擴大至１５

１點後反覆回升，最高見過２７４８４點升２５３點，半日收升２０３點或０﹒７５％，報２７

４３４點，續創１０個半月高，主板成交１００２﹒２３億元。國指報１０７１９，跌１８點或

跌０﹒１７％。

部分重磅股盤中回順，科指低開高走半日報８５３４點，升１０８點或１﹒２９％。

友邦（０１２９９）升２﹒６８％，報９７﹒５５元；匯控（００００５）軟０﹒６１％，

報４０﹒５元。

Ａ股兩市同樣造好，上證綜指報３５０４點，升３１點或０﹒９１％，成交３２５５﹒３７

億人幣。深證成份指數報１４８０４點，升３３３點或２﹒３０％，成交３９１７﹒６８億元人

幣。



＊ＡＤＲ遭勒令退市，中移動跌近４％跑輸＊



美國紐交所宣布會將三大中資國營電訊營運商的ＡＤＲ於當地時間１月７至１１日停牌，隨

後展開除牌程序。就對股價的潛在影響而言，中移動、聯通和中電信的ＡＤＲ佔香港聯交所上市

的Ｈ股及紐交所上市的ＡＤＲ合共的日均總成交量分別為約２２％、９％及１０﹒９９％，三股

分別半日跌３﹒９６％報４２﹒４５元，走低３﹒６％報４﹒２９元，以及挫４﹒１９％報２﹒

０６元。消息進一步利好港交所，半日升２﹒４５％，報４３５﹒４元，最高見４３９元破頂。

彭博研究發表報告指，三桶油或成下一除牌目標，稱其中除中海油（００８８３）本身已被

美方界定為軍方相關企業外，石油是重要的軍事戰略資源。倘三大中資石油股全被剔出ＭＳＣＩ

中國指數，拋售股份市值規模約３７４﹒４億港元。中海油挫２﹒３７％，報７﹒０１元；中石

化（００３８６）升０﹒８６％，報３﹒５元；中石油（００８５７）跌１﹒２５％，報２﹒３

７元。另外，ＯＰＥＣ＋已預備好在未來幾個月，每日逐步增加２００萬桶油產相關亦為部份油

股下跌的原因。



＊傳蘋果明年秋推ｉＰｈｏｎｅ摺機，瑞聲升逾３％＊



中國銀保監建議所有互聯網平台都要及早整改。特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等

業務的機構，監管部門隨後會安排檢查。阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒３２％，報２２７﹒２

元。傳京東集團（０９６１８）旗下京東物流已選定美銀及高盛協助來港集資，微升０﹒７％，

報３４４﹒４元。經磋商後，華為重新將騰訊（００７００）手遊上架，料營收抽成問題已達共

識，騰訊升２﹒８４％，報５８０元。中國去年全國外賣市場交易規模達８３５２億元人幣，按

年增長１４﹒８％，美團（０３６９０）升１﹒４３％，報２９８﹒８元。小米旗下新旗艦手機

「小米１１」銷量報捷，開售甫５分鐘便售逾３５萬部，抽高４﹒９７％，報３４﹒８５元，為

半日表現最佳藍籌。

據報蘋果公司成功申請將畫面分割顯示在兩個不同螢幕的專利，並傳最快在２０２２年秋季

推出ｉＰｈｏｎｅ摺機，概念股走高，瑞聲（０２０１８）升３﹒４６％，報４４﹒９元；高偉

電子（０１４１５）軟０﹒３４％，報５﹒８２元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒３５％，

報４１﹒１５元；聯想（００９９２）升１﹒７８％，報７﹒４５元；通達（００６９８）升３

﹒５１％，報０﹒５９元。

特斯拉去年交付量勝市場預期。另宣布中國產中型ＳＵＶ車型Ｍｏｄｅｌ Ｙ正式上市，長

續航版和高性能版均大幅減價，分別於本月及今年第三季交付。概念股同樣造好，比亞迪股份（

０１２１１）抽高８﹒９６％，報２２１﹒４元；贛鋒鋰業（０１７７２）漲８﹒８６％，報１

００﹒８元；福耀玻璃（０３６０６）升６﹒８１％，報４５﹒５元；耐世特（０１３１６）揚

５﹒５２％，報８﹒７９元。



＊房地產貸款佔比遭限制，內銀股偏軟＊



人行和銀保監對銀行業涉房貸款集中度制定指標上限，設置房地產貸款餘額佔比和個人住房

貸款餘額佔比兩個上限。大型國有銀行房地產貸款餘額佔人民幣各項貸款餘額的比例上限為４０

％，個人住房貸款佔比上限為３２﹒５％。中型銀行比例上限分別為２７﹒５％及２０％。內銀

股走低，建行（００９３９）挫２﹒５５％，報５﹒７４元；工行（０１３９８）跌３﹒３８％

，報４﹒８６元；中行（０３９８８）跌１﹒５１％，報２﹒６１元；招行（０３９６８）走低

５﹒５１％，報４６﹒３元；中信行（００９９８）跌１﹒５２％，報３﹒２４元。



＊黃偉康：看好大市上半年表現見三萬關＊



港股年尾至今現升勢，今見七連陽。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，

港股近日有支持，相信已企穩二萬七關位置，而他看好今年第一、二季大市表現造好或可揚升至

三萬點關口，因此短線同樣持樂觀看法，料恆指今周或可揚升至２７８００點水平。（ｊｃ、ｎ

ｓ）

