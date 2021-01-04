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即市新聞

04/01/2021 16:07

《美元走勢－羅明立》仍關注歐元１﹒２３阻力，見好要收

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒２６　　　１０２﹒９３　　　１０２﹒９６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２５９　　　１﹒２２３９　　　１﹒２２５７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７０３　　　１﹒３６５９　　　１﹒３７０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８４６　　　０﹒８８２７　　　０﹒８８３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國喬治亞州將於明天（５日）舉行兩席的參議院補選，目前共和黨以５０比
４８席領先參議院，倘若兩席全由拜登所屬的民主黨勝出，變成議席相等，到時副總統會以參議
院議長身份投決定性一票，代表民主黨將能全面控制參眾兩院，形成「藍潮」
（Ｂｌｕｅｗａｖｅ），有助其推行大型開支計劃，配合美聯儲的寬鬆貨幣政策，將利美股但將
利淡美元中線走勢。
　　美匯指數低開後窄幅上落，市場估計美國失業率將有機會因為疫情嚴重而由６﹒７％攀升上
６﹒８％；而１２月非農職位則有機會只增加８萬，較１１月增加的２４﹒５萬大幅減少。
　　英國與歐盟達成貿易協定，並已經正式「脫歐」，不過由於捕漁問題上，英國向歐盟作出讓
步，令蘇格蘭利益受損，日後蘇格蘭可能會醞釀脫英的聲音，成英國帶來新的問題。另外，由於
英國金融服務業並非在「脫」歐協議的範疇內，市場亦觀望英國金融市場的表現，估計英鎊短線
將於高位整固。歐元上周四（３１日）跌至２０天線１﹒２１８５前見支持，可作多頭的止損參
考，但仍關注１﹒２３的阻力，見好要收。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２００　　　１﹒２３００　　　１﹒２１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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