《美元走勢－羅明立》仍關注歐元１﹒２３阻力，見好要收

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒２６ １０２﹒９３ １０２﹒９６

歐元╱美元 １﹒２２５９ １﹒２２３９ １﹒２２５７

英鎊╱美元 １﹒３７０３ １﹒３６５９ １﹒３７０３

美元╱瑞郎 ０﹒８８４６ ０﹒８８２７ ０﹒８８３０

美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５２１ ７﹒７５２３

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《美元走勢》美國喬治亞州將於明天（５日）舉行兩席的參議院補選，目前共和黨以５０比

４８席領先參議院，倘若兩席全由拜登所屬的民主黨勝出，變成議席相等，到時副總統會以參議

院議長身份投決定性一票，代表民主黨將能全面控制參眾兩院，形成「藍潮」

（Ｂｌｕｅｗａｖｅ），有助其推行大型開支計劃，配合美聯儲的寬鬆貨幣政策，將利美股但將

利淡美元中線走勢。

美匯指數低開後窄幅上落，市場估計美國失業率將有機會因為疫情嚴重而由６﹒７％攀升上

６﹒８％；而１２月非農職位則有機會只增加８萬，較１１月增加的２４﹒５萬大幅減少。

英國與歐盟達成貿易協定，並已經正式「脫歐」，不過由於捕漁問題上，英國向歐盟作出讓

步，令蘇格蘭利益受損，日後蘇格蘭可能會醞釀脫英的聲音，成英國帶來新的問題。另外，由於

英國金融服務業並非在「脫」歐協議的範疇內，市場亦觀望英國金融市場的表現，估計英鎊短線

將於高位整固。歐元上周四（３１日）跌至２０天線１﹒２１８５前見支持，可作多頭的止損參

考，但仍關注１﹒２３的阻力，見好要收。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２００ １﹒２３００ １﹒２１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

