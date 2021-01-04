【新冠肺炎】傳「限聚」或再延長，下周一恐難復課

《經濟通通訊社４日專訊》據《星島日報》報道，新冠肺炎疫情持續，社交距離措施原定於

本周三（６日）屆滿，近日染病個案雖回落，不過，消息人士表示，仍要視乎未來兩周的情況，

暫傾向待個案跌至個位數才會放寬防疫措施，預料現時的措施或會維持一段時間；至於下周一（

１１日）到期的中小學暫停面授課程安排，估計亦會延期。（ｈｏ）

