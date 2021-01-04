《本港經濟》１１月零售貨值跌幅收窄至４％，勝市場預期

《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌２２個月，今年１１月

臨時估計為２８７億元，按年下跌４％，比去年１０月修訂後的跌幅８﹒７％收窄，又較市場預

期跌７﹒４％為佳。與２０１９年同期比較，２０２０年首１１個月合計的零售業總銷貨價值的

臨時估計下跌２５﹒３％。

扣除其間價格變動後，２０２０年１１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌

４﹒７％，勝１０月修訂後跌幅９﹒２％和市場預估的７﹒８％跌幅。與２０１９年同期比較，

２０２０年首１１個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌２６﹒６％。



＊首飾鐘表貨值跌１６﹒１％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，２０２０年１１月，百貨公司貨品

的銷貨價值按年下跌１２﹒４％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌８﹒８％）；珠

寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌１６﹒１％）；服裝（下跌１３﹒３％）；藥物及化妝品（下跌

３４﹒８％）。另一方面，２０２０年１１月，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年上

升２２％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒６％）。



＊貸值跌幅收窄因耐用品銷售急升＊



政府發言人表示，１１月零售銷售的按年跌幅進一步收窄，主要因為耐用消費品零售商的銷

售明顯上升。展望未來，發言人指出由於訪港旅遊業仍然冰封，以及本地第四波疫情自１１月後

期起影響本地消費氣氛，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。政府會密切留意相關發展。

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