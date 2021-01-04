  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2021 16:34

《本港經濟》１１月零售貨值跌幅收窄至４％，勝市場預期

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌２２個月，今年１１月
臨時估計為２８７億元，按年下跌４％，比去年１０月修訂後的跌幅８﹒７％收窄，又較市場預
期跌７﹒４％為佳。與２０１９年同期比較，２０２０年首１１個月合計的零售業總銷貨價值的
臨時估計下跌２５﹒３％。
　　扣除其間價格變動後，２０２０年１１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌
４﹒７％，勝１０月修訂後跌幅９﹒２％和市場預估的７﹒８％跌幅。與２０１９年同期比較，
２０２０年首１１個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌２６﹒６％。

＊首飾鐘表貨值跌１６﹒１％＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，２０２０年１１月，百貨公司貨品
的銷貨價值按年下跌１２﹒４％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌８﹒８％）；珠
寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌１６﹒１％）；服裝（下跌１３﹒３％）；藥物及化妝品（下跌
３４﹒８％）。另一方面，２０２０年１１月，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年上
升２２％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒６％）。

＊貸值跌幅收窄因耐用品銷售急升＊

　　政府發言人表示，１１月零售銷售的按年跌幅進一步收窄，主要因為耐用消費品零售商的銷
售明顯上升。展望未來，發言人指出由於訪港旅遊業仍然冰封，以及本地第四波疫情自１１月後
期起影響本地消費氣氛，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。政府會密切留意相關發展。
（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕　港交所中長線部署
FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸　人口斷崖難忽視
開市Good Morning04/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：醫渡科技為抽新股首選
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(四).來去
剖析天下31/12/2020
【回顧展望】2020忘與記(三).禍福
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>