【夜期時段】即月期指最新報２７５４８點，升６０點，高水７５點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７４９８點，升１０點，高水２５

點，最新報２７５４８點，升６０點，高水７５點，合約成交５８５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７３７點，升８點，高水１４點，最新報１０７５３點

，升２４點，高水３０點，合約成交６２０張。

