【新冠肺炎】聶德權：將借調更多公務員加強防疫抗疫力量

《經濟通通訊社４日專訊》公務員事務局長聶德權向全體公務員發信表示，將借調更多公務

員加強政府的防疫抗抗力量，尤其在新冠疫苗接種安排方面，政府本月底將完成籌備工作，最快

下月起在全港設立社區疫苗接種中心，並會在其他醫療設施，免費為市民接種疫苗，當中牽涉龐

大的策劃、統籌、聯絡和支援等工作，將需要不同部門配合。

聶德權感謝政府部門和公務員發揮同心抗疫精神，相信公務員團隊必定會繼續上下一心、團

結一致，支持政府開展全城疫苗接種計劃。



＊陳肇始：安排紀律部隊等借調協助追蹤密切接觸者＊



食物及衞生局局長陳肇始今天在疫情記者會上表示，政務司司長會統領跨部門小組追蹤密切

接觸者，當局亦會與創新及科技局透過資訊科技平台加快追蹤。她又說，已安排紀律部隊及部分

公職人員借調協助追蹤密切接觸者。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示，本港控疫「最大問題」是接觸追

蹤不夠快、不夠效率，而內地經驗是一併追蹤密切接觸者的密切接觸者，「行前疫症一兩步」，

建議港府動員一萬名紀律部隊人員協助追蹤。（ｃｌ）

