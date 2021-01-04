花旗：恒指今年底目標３００５４點，料更多中概股來港二次上市

《經濟通通訊社４日專訊》花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，該行的恆

指１２個月目標為３００５４點，而滬深３００指數則為５５２５點。

黃栢寧在網上會議上指，中共十九屆五中全會確定了「十四五」期間將獲得更多政府支持及

進一步增長的行業，包括科技、高端工業、互聯網、醫療保健、清潔能源、５Ｇ發展等。他提到

，５Ｇ應用、加快推動日常生活數碼化等都將為科網股帶來機會；內地力爭於２０６０年達到「

碳中和」，「十四五」規劃或成新能源股股價的催化劑。

他續指，隨著宏觀環境改善，香港銀行股的估值料將進一步溫和改善。至於香港地產股，他

預期，普通住宅價格或在負５％至５％之間窄幅上落，但豪宅價格將跌５％至１０％，並看好零

售物業多於寫字樓，疫苗或帶動零售銷售在第二季起持續改善。



＊料更多中資企業來港第二上市＊



早前紐交所啟動程序，將內地３間電信營運商除牌，黃栢寧指，美國勒令內地企業退市等消

息在去年全年不時出現，並在去年中令港股受惠，多隻中概股來港二次上市。他預料，中美關係

在中、長期都將持續困擾市場，或有更多中資企業考慮回港進行第二上市。

此外，內地監管機構日漸收緊對科技股的監管，他認為，內地以至環球多國，都有需要保障

大眾，監管措施或在短期內造成市場震盪，但如果內地沒有作出監管，任由行業無止境地擴展，

對於內地經濟並非好事，因此監管舉措將仍會存在，相信投資者將會逐漸消化消息。

對於恆指公司正就恆指成分股改革進行諮詢，黃栢寧表示，改革是為反映市場狀況，投資者

毋須過份擔心改革對市場帶來太大衝擊。（ｓｋ）

