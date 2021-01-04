【潛逃離港】１２港人家屬正檢疫，據悉官派律師對探視訴求不積極

《經濟通通訊社４日專訊》１２港人案上周於深圳鹽田法院宣判，１０人被判囚七個月至三

年不等，其餘兩人因案發時未成年被遣返香港，有部分家屬今早（３日）已啟程前往深圳，希望

盡快完成檢疫隔離措施，以便盡早探監，惟深圳市司法局上月調整探監安排，暫緩受理境外人員

現場探監。



＊家屬備檢測報告北上＊



１２港人案其中３名家屬（分別是李子賢母親和大姑姐，以及郭子麟媽媽）正身在深圳，待

完成１４日檢疫後，爭取探視當事人。據了解，３人正在酒店檢疫，情況尚可，預計本月１７日

離開酒店。

據了解，三人抵步後曾經聯絡官派律師查詢探視安排，但官派律師態度不積極，沒有正面回

應他們的關注。家屬可能考慮聯絡早前委託的維權律師，以家屬律師身分協助探視１０名當事人

。



＊憂被視作「境外人員」不獲探訪＊



李子賢和郭子麟上星期三因偷越邊境罪成，各被判囚７個月。有家屬律師預計，一審的１０

日上訴期本周六完結，判決將正式生效，當局須通知家屬到看守所會見一次，如果當事人轉到監

獄服刑，家屬可能要過幾個月才能再探監。

另外，根據深圳監獄上月發出的公告，因疫情防控需要，親屬需要提供７日內核酸檢測報告

，掃行程碼、健康碼，全程戴口罩，並暫緩受理境外人員現場會見。關注組早前也指，有官派律

師透露有視像探訪安排，但沒有詳情，有份協助１２港人家屬的支聯會副主席、香港大律師鄒幸

彤今日接受查詢時指，香港人會被內地當局視為「境外人員」，但具體安排仍然有待家屬到看守

所親身了解。（ｈｙ）（ｚｚ）

