《經濟通通訊社４日專訊》１２港人案其中一名家屬委託的四川律師盧思位，今日收到四川
省司法廳通知，計劃吊銷他的律師執業證書。
司法廳指，調查發現盧思位在網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，嚴重損害
律師行業形象，造成惡劣社會影響，行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定。
當局表示，盧思位有權陳述、申辯和聽證，如果要求舉行聽證，需要在３日內提出。
（ｈｙ）（ｚｚ）
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04/01/2021 12:03
【潛逃離港】協助１２港人家屬的內地律師盧思位擬被吊銷執業證書
《經濟通通訊社４日專訊》１２港人案其中一名家屬委託的四川律師盧思位，今日收到四川
省司法廳通知，計劃吊銷他的律師執業證書。
司法廳指，調查發現盧思位在網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，嚴重損害
律師行業形象，造成惡劣社會影響，行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定。
當局表示，盧思位有權陳述、申辯和聽證，如果要求舉行聽證，需要在３日內提出。
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