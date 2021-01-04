【新冠疫苗】徐德義：將監察疫苗使用情況，高永文籲政府兩手準備

《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎疫苗快將抵港，港府安排的接種工作正在籌備中。食物

及衞生局前局長高永文今日建議港府應要作好兩手準備。在籌措疫苗接種工作的同時，如萬一第

四波疫情一直未回落，又或疫苗未抵港前已爆發第五波疫情等，應要預備一套能達致內部「清零

」的預案，例如全民檢測，並採取更嚴格的外防輸入措施。

他又關注疫苗適應性的問題，例如長期病患者未必適合接種疫苗，但他們偏偏是高危群組，

希望委員會盡快釐清有關問題。他指，疫苗抵港後，當局要在短期內，安排大量人手協助接種，

而公營體系人員可能會疲於奔命，建議政府為私營系統的醫護人員，甚至非醫護專業的人士，提

供短暫培訓，讓他們加入幫忙接種疫苗。



＊徐德義：對防疫策略持開放態度＊



同場的食物及衞生局副局長徐德義表示，衞生署會嚴密監察疫苗使用，包括接種後的副作用

等，如一旦出現預期之外的併發症，會決定是否停用相關疫苗。他又指，政府對防疫策略持開放

態度。對於全民強制檢測的建議，他指目前將資源集中在高風險的群組是可以的方法，將來有無

新策略可以幫助抗疫，政府持開放態度。（ｈｙ）

