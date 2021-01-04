《小傳日記》新年新氣象，魚缸弱轉強；科指創新高，小米好風騷！

《小傳日記》２０２１年第一個交易日，小傳喺度祝大家旗開得勝，今年再搵多個開！

不過，魚缸今日就認真驚險啦，首個交易竟然低開百幾點，其中阿里巴巴（０９９８８）繼

續因為需要繼續整改，股價低開逾３巴仙，不過好彩其他科技股都都生生性姓，好似舜宇（０２

３８２）、小米（０１８１０）連日破頂，加上ＡＩＡ（０１２９９）漲近４巴仙，為恆指貢獻

１１０點，帶領恆指午後再度高走，盤中一度升過２７１點高見２７５０２關再創逾十個月高位

，最後升幅略為收窄收報２７４７２，升２４１點或近１巴仙，主板成交１８２６﹒４１億銀。

國企指數報１０７２２點，跌１５點。恆生科技指數報８４８９點，升６３點或近１巴仙，盤中

見８５４４歷史新高，勁！

內地股首日「開門紅」，上證綜合指數報３５０２點，升２９點或近１巴仙，成交５２３３

﹒６８億元人民幣。深證成分指數報１４８２７，升３５６點或逾２巴仙，成交６４１０﹒１４

億元人民幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近１巴仙，報４０﹒４５銀；生發發（００３８８

）漲近４巴仙，報４４１﹒８銀創新高，孖屐憧憬更多中資股嚟香江掛牌；建行（００９３９）

跌逾２巴仙，報５﹒７７銀；ＡＩＡ（０１２９９）飆近４巴仙，報９８﹒５５銀。



＊科股顯華麗阿里仍運滯，手機股真正舜宇又破頂＊



魚缸２０２１年首日開市，ＡＴＭＸＪ五隻有三隻都造好，其中行頭嘅阿里巴巴因為螞蟻金

服一事，股價依然都係浮浮沉沉，今日低開低收挫逾２巴仙，報２２７﹒６銀；ＱＱ（００７０

０）漲近２巴仙，報５７２﹒５銀；美團（０３６９０）升轉跌逾半巴仙，報２９２﹒６銀；小

米集團（０１８１０）抽高逾６巴仙，報３５﹒２５銀，受惠於新手機熱賣；京東集團（０９６

１８）漲近半巴仙，報３４３﹒６銀。

手機設備股呢期正斗，撞正５Ｇ換機潮，唔少品牌售機數字相當靚仔，就好似舜宇（０２３

８２）咁連日破頂，今日高見１８２﹒８銀歷史高位，真係Ｆａｔｆａｔ啦，最後都收漲逾４巴

仙，報１７７銀；瑞聲（０２０１８）跳高逾２巴仙，報４４﹒３銀；比亞迪電子（００２８５

）升逾２巴仙，報４１﹒５５銀；通達集團（００６９８）踢高近４巴仙，報０﹒５９銀；丘鈦

科技（０１４７８）漲逾３巴仙，報１３﹒５８銀。



＊大行當係寶手遊佬嗌好，比特幣升癲火幣坐火箭＊



開源報告指心動公司（０２４００）旗下ＴａｐＴａｐ平台有獨特嘅營運生態，畀佢「買入

」評級，心動彈起逾２４巴仙，報５８﹒３銀５連揚；中手游（００３０２）彈高逾半成，報２

﹒９銀；ＩＧＧ（００７９９）無升跌，報８﹒１２銀；早前獲新時代證券首予「強烈推薦」評

級嘅祖龍（０９９９０）今日微彈約１巴仙，報２１﹒２５銀。

比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）新一年升勢持續，一度上試近３﹒５萬美金，最新報３２４０３

美金，跌約６巴仙。魚缸一眾概念股被炒高，火幣（０１６１１）爆升近７成錄得７連揚，報１

０﹒４銀；柏能（０１２６３）炒起近１成，報２﹒６１銀；歐科雲鏈（０１４９９）起哄近５

成，報０﹒３６５銀；雄岸（０１６４７）拉高逾４成半連彈３日，報０﹒３２銀。



＊五菱又起動比迪向前衝，ＡＤＲ退市電訊影響淺＊



神州車佬高歌猛進勢頭未止，國泰君安指新能源汽車嘅強勁勢頭會喺今年上半年持續，將行

業投資評級維持「跑贏大市」，軟足３日嘅五菱（００３０５）終於彈起近４成，報３﹒１銀；

獲輝立升９４巴仙目標價嘅吉利（００１７５）炒起近２巴仙３連彈，報２６﹒９銀；天能（０

０８１９）建議分拆天能電池喺上海科創板上市，抽升近半成，報１９﹒５８銀；比亞迪（０１

２１１）上揚近１成，報２２３﹒２銀。

花旗國紐約證交所公布會將３大神州國營電訊商預託證券（ＡＤＲ）退市，惟在港股份先急

跌後回穩，祖國移動（００９４１）收４３﹒８５銀跌近１巴仙，盤中低見４２﹒２銀；中電信

（００７２８）收２﹒０９銀跌近３％，一度低見２﹒０３銀；聯通（００７６２）收４﹒４７

銀升近半巴仙，盤

中低見４﹒２８銀。

有報告推測作為重要戰略資源嘅石油佬，可能成為下一個花旗國退市目標，三桶油前景蒙上

陰霾，中石化（００３８６）開市碌低之後轉燈，最終彈近２巴仙，報３﹒５３銀；中石油（０

０８５７）無升跌，報２﹒４銀；中海油（００８８３）碌低近２巴仙連跣４日，報７﹒０５銀

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