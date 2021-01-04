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即市新聞

04/01/2021 17:30

《真知灼見－溫灼培》人民幣周一急升非無因

　　《真知灼見》周一（４日），人民幣匯價大幅攀升，大舉升穿６﹒５兌１美元的阻力位置，
一度升近１％。這對素以走勢相較平穩的人民幣而言可說相當不尋常。出現這情況主要是人民銀
行周一透過《中國外匯交易中心》（Ｃｈｉｎａ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ
Ｔｒａｄｅ　Ｓｙｓｔｅｍ－ＣＦＥＴＳ）宣布，把人民幣兌一籃子貨幣中的美元比重，由先前
的２１﹒５９％降至１８﹒７９％，由１月１日起生效。相反，歐元的比重則由原先的
１７﹒４％調升到１８﹒１５％。
　
　　人行作出上述決定相信原因有兩。首先，在美國不斷「去中國化」情況下，中美貿易聯系正
在減退。調整一籃子中的美元比重只在反映實際貿易情況而已。其次，中歐達成了「中歐投資協
定」後，日後可想象中歐貿易額將會有所增加。在與一籃子掛勾的貨幣中把歐元比例提升這亦是
理所當然。
　　
　　至於中央這一行動將帶來如何影響？美元有今天的領導地位是因為全球均喜歡採用美元作買
賣及結算。當大家都減少用美元，美元的領導地位便會下降。這可長遠不利於美元匯價。另外，
當人民幣兌一籃子貨幣中的美元比重減少，即理論上如日後整體美元匯價繼續走弱，可想象人民
幣兌美元匯價將可有更大升幅。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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