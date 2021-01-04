【回顧展望－基金】晉裕：新經濟行業受寵，看好環保行業基金

《環富通基金頻道記者伍賜好４日報道》回顧２０２０年，可說是繼２０１９年另一多災多

難的一年！２０２０年承接著本港政局不穩和中美貿易的風險，且不斷地發酵，迎來的是港版國

安法，和中美交惡與及雙方未見停止的制裁行動，當中更點綴著港人移民潮湧現和民運一簇的大

逃亡。而對２０２０年全球經濟造成最重大殺傷力的是不斷地變種的新冠肺炎病毒株，可惜的是

，至今，預防新冠肺炎的疫苗尚未能在香港推出。

在金融市場，２０２０年算是死過翻生的一年。在全球股市於４月份掉進谷底後，由美股市

場展開的Ｖ型反彈帶動回升，可算是不幸中之大幸。迎著新的一年快將到來，展望明年仍將充斥

著很多不明朗因素，如美國總統選舉最終結果及中美局勢等。



＊晉裕陳俊業：恆生指數加入更多新經濟股，明年港股正面＊



晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師陳俊業接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，

該行對於明年股票市場的看法正面，料股市會攀升，恆生指數明年初有機會企穩於二萬七以上，

這是基於恆生指數加入了阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）等新經濟股。



＊中資企業或中概股短線仍然存在風險＊



在宏觀經濟方面，料明年美國經濟將強勁復甦，並帶動全球增長。預期低息環境將持續至

２０２３年，這個環境將利好股市、債市和樓市。

在美國大選，拜登當選成為美國候任總統，料國會將分裂，不過，美國仍將會繼續加大財政

支出，並推出新刺激措施。在中美關係上，美國的對華政策料仍會強硬，但拜登的政策會較為溫

和。因此，短期內，中資企業或中概股仍然存在風險，投資者要避開這類股份。



＊長線看好新經濟股，短線博舊經濟股反彈＊



在明年的投資部署上，長線而言，該行看好新經濟股，因其增長潛力大，隨著企業盈利上升

，足以支撐股價向上，料該類股份將「跑贏」經濟增長。因此，該行建議持有比重佔八成。

在舊經濟股方面，陳俊業隨著冠肺炎疫情加速了新經濟行業的發展，故並不看好舊經濟股。

但是，基於舊經濟股股值受壓，料有望受惠於經濟復甦，故可短線持有兩成博反彈。



＊新經濟行業受寵，考慮環保行業基金＊



他又指，投放於全球新經濟行業主要概念包括：（１）科技創新、（２）生物科技、（３）

環境、社會及管治（ＥＳＧ）。

在科技創新，隨著生活模式出現大轉變，科技快速進步，看好能夠配合新時代的新經濟股如

Ｔｅｓｌａ、美國上市的中資電動車股蔚來、比亞迪（０１２１１）和吉利（００１７５）等。

在生物科技，他說，隨著新冠肺炎疫苗的研發快速進行且不斷，因而這類股份估值將會持續

膨脹，新資金將會不斷投入。

在ＥＳＧ，近年不少基金關注ＥＳＧ主題，電動車屬於環保行業，基金開始減持煙草等不環

保行業，轉投ＥＳＧ行業，如新能源等。

陳俊業建議投資者可考慮環保基金如：「百達－全球環保機遇」，亦可考慮新經濟基金如：

「東方匯理創新動力股票基金」。



＊疫情帶動金融科技企業加速發展＊



在疫情方面，他表示，由於亞洲區在控制疫情上較西方國家為成功，料亞洲區的經濟復甦將

較歐美為快。同時亦看好新興市場（包括中國）。

他又指疫情帶動金融科技企業加速發展，如Ｚｏｏｍ、阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）、京東健康（０６６１８）（為金融科技及醫療平台）。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

