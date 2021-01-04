【回顧展望－基金】基金界對明年全球經濟和股市前景樂觀

《環富通基金頻道記者伍賜好４日報道》基金界普遍對２０２１年全球經濟前景和股市表現

比較樂觀，並看好中國經濟復甦力度，和預期美股會上升，亦看好美國的消費股。此外，預期抗

新冠肺炎疫苗有５０％機會研發成功。



＊瑞士百達料明年中國經濟強勁增長９﹒３％＊



瑞士百達財富管理展望道，若冠肺炎提前結束，該行預期明年全球經濟增長反彈上５﹒６％

，料至第二季會重返新冠肺炎爆發前的水平。該行指，會繼續觀察央行的政策，央行的財政和貨

幣政策之間的界線將繼續顯得模糊，加息的機會將遠離。

但感謝消費行業的明顯改善，該行料明年美國經濟增長將達４﹒６％。而歐元區和英國經濟

體明年將會好轉，料經濟增長分別達４﹒３％和６﹒７％。相信中國會持續大力復甦，明年增長

料達９﹒３％，日本達２﹒７％。



＊料標普５００指數明年上升約８％，看好消費股＊



在資產配置上，瑞士百達相信環球經濟復甦將加速財政穩健的周期性行業和革新小型企業的

盈利復甦。經濟體的政策應利好基建和環境主題資產，新興市場應會向好。核心已發展市場債券

會提供吸引的回報，新興市場硬貨幣企業債券會更受歡迎。該行繼續看好優質債券。

該行料標普５００指數明年上升約８％，看好消費股，對數碼類股份持審慎態度。部分工業

股將受惠於需求上升，美國銀行股應受惠於孳息曲線傾斜，繼續看好大型互聯網股。美元疲弱將

利好新興市場股票。

固定收入方，該行料央行將限制長期利率上升，政府債券收益可能因經濟復甦而攀升。投級

別的歐元人民幣債券提供溫和回報，但高息債的回報更佳。新興市場債券孳息吸引，並受惠於周

期性的復甦和美元貶值。

在貨幣，該喜歡歐元和人民幣，因美元貶值。隨著貿易摩擦紓緩，出口國的貨將受惠。避險

貨幣方面，則料日圓會貶值。



＊紐約梅隆投管：明年全球有５０％機率因疫苗成功而獲得良好復甦＊



紐約梅隆投資管理首席經濟師Ｓｈａｍｉｋ Ｄｈａｒ預期，明年前景須視乎利好還是利淡

的消息而定。亞洲、非洲和南美的前景明顯地較佳。相信至明年中時，全球經濟體可望復甦至危

機之前水平，但歐洲的情況會較為落後。

該行預期，明年全球有５０％機會率因疫苗成功而獲得良好的復甦；有２０％機會率出現通

脹上升；有１５％機會率因疫苗不成功和社會保持距離而出現差的復甦；有１５％機會率出現呆

滯或永久性損害、經濟活動及需求維持疲弱。

該行預期，明年財政和貨幣政策仍然是全球金融市場和經濟體的支柱。中國和其他新興市場

目前尚餘的減息空間不多，取而代之，這些國家的復甦前景主要依賴財政開支。加上，額外的刺

激方案將有助中國股票市場明年的表現。

該行繼續看好亞洲股市，料人民幣維持強勁，並有助亞幣的表現。



＊Ｅａｓｔｓｐｒｉｎｇ：「留在家中」股份仍會持續造好＊



Ｅａｓｔｓｐｒｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ董事兼客戶組合經理Ｓａｒａｈ

Ｌｉｅｎ就新冠肺炎疫情爆發後，對「留在家中」股及抗跌股的分散表現發表文章道，在本年初

，投資者並無選擇「安全的」傳統抗跌股，如高息或低波動性板塊。取而代之，投資者選擇科技

、健康護理及電子商貿相關股份，因預期該類股份受惠於社交距離措施和「留在家中」的趨勢。

當市場轉變為較樂觀時，「留在家中」的股份仍然持續造好，部分電子商貿和科技股於疫情

爆發前的表現已不錯，這類股份的上升，只是受惠於疫情引致的封鎖。

該行認為，投者應明白市場存在廣泛的機會，不是只集中於「留在家中」的股份類別。該行

認為，電子商貿行業會持續蓬勃，同時，料中美會加強對互聯網╱社交媒體╱電貿的監管。相信

在美國大選和疫苗推出後，東南亞和中港旅遊業應會推動房地產進行市盈率重估。科技、健康護

理和綠色行業將持續推動區內增長。





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