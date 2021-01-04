【回顧展望－基金】料疫苗明年被廣泛應用，經濟活動勢復甦

《環富通基金頻道４日專訊》基金界展望明年環球經濟將顯著復甦，其理據是預期疫苗能夠

在２０２１年上半年被廣泛應用。此外，全球央行明年會維持貨幣寬鬆政策，但財政力度或會減

弱。



＊信安展望明年環球經濟活動將顯著復甦＊



信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表道，環球新冠肺炎確診個案持上升，在新

一波疫情影響下，多個王要地區的經濟活動再度受挫，環球經濟第四季復甦速度有所放緩。展望

２０２１年，環球經濟活動預期將顯著復甦。整體而言，環球經濟明年預期有約５％增長，扭轉

今年收縮約４％的預測，增長的最大動力源自疫苗能夠在上半年被廣泛應用的預期。整體而言，

新興市場的增速或較成熟市場高，當中，中國及印度的增速或加快至８％以上，普遍高於歐美平

均的４％至５％。



＊環球復甦短線受阻，往後動力源自疫苗廣泛應用＊



以美國為例，截至１１月底的數據顥示，與２０２０年４月比較，目前經濟所面對的衰退風

險比當時下降了２％，商業及金融範疇的指標都有顯著改善。當然，由於新冠肺炎與經濟平均衰

退機率的統計相關性偏高，美國新增病例情況再趨嚴峻，將拖慢當地經濟復甦，第四季經濟按年

化增長或較第三季顯著放慢，情況或延至明年第一季。

過去幾星期，新冠肺炎疫苗研發進展多次傳來好消息，疫苗效用整體較預期高，縮短了市場

對於疫情將要持續的時間預期。隨著第一支疫苗於美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）獲批，預期

當地高危群組最快年底前可以率先開始接種，到明年６月前後大部分民眾或完成接種，若果跟得

上這個進度，經濟有望在下半年全面重啟，全年經濟有望回復增長約４％。



＊貨幣寬鬆預期不變，財政力度或減弱＊



環球寬鬆的貨幣及財政政策的延續，亦為經濟能夠繼續向上提供重要支持。為應對疫情，環

球不同國家及地區合共推出規模高達１２萬億美元的財政措施，各地央行亦將利率下調至接近零

水平，實質利率降至負數水平，並顯著擴大資產負債表。

展望明年，由於經濟預期改善，財政措施規模或較２０２０年弱，以美國為例，新一輪財政

刺激方案規模最多或只有９０００億美元，較之前的規模小；不過，縱使通脹有機會緩慢上升，

貨幣政策於未來一段可見時間仍將維持寬鬆。美國聯儲局在１２月的議息議上，表明將買債計劃

與最大就業及通振目標掛勾，顯示局方在達到目標前會繼續每月增加資產購買１２００億美元；

歐洲央行明確表示將買債直至２０２２年。三大工業（美國、歐洲及日本）的資產負債表佔經濟

生產總值（ＧＤＰ）規模或將從２０１９年的３８％，攀升至２０２０年的５９％及２０２１年

的６５％。金融狀況有望維持在有數據以來最寬鬆的水平。

當然，反過來看，經濟面對的最大挑戰正正是疫苗的應用程度。疫苗的生產，分發及運輸仍

面對限制，大眾目前對於疫苗的認受性亦偏低，這些都會影響疫情能否在短期內真正受控，及一

系列封鎖隔離措施對於經濟的負面影響會否持續較長的時間。其次，市場亦要注意貨幣及財政措

施的刺激力度會否在今年較後時間因為經濟預期改善而減弱。投資者要留意相關風險。



＊施羅德：經濟活動待明年下半年在疫苗的提振下才會出現強勁回升＊



施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，新冠疫苗即將上市的消息終於讓該

行迎來一線曙光，為世界經濟前景帶來支持，並讓環球股市錄得顯著回升。假以時日，疫苗應有

望讓社會秩序回復正常，並結束現時仍在多國實施的限制措施。

該行的預測已將今年冬季仍然嚴峻的情景納入考慮當中，而經濟活動則有可能需要待

２０２１年下半年在疫苗的提振下才會出現強勁回升。在財政及貨幣政策維持寬鬆，以及經濟活

動逐漸回復正常的情況下，相信經濟復甦將可延續至２０２２年，而整個預測期內的經濟亦將持

續以高於趨勢增長率的幅度發展。同時，撇除因商品價格向上而溫和回升的通脹外，整體通脹仍

處於相對受控的水平。

這是經濟周期復甦階段的典型表現，預料未來兩年的市場走勢將與２０１０年和２０１１年

環球金融危機過後的回升極為相似。

２０２０年環球國內生產總值增長預測自－４﹒３％上調至－４﹒０％，主要受新興市場預

測修訂帶動（由－２﹒７％上調至－１﹒９％），反映中國以外地區增長改善。



＊料第一季度達成實施１萬億美元財政刺激方案的協議＊



該行原本可因應疫苗消息進一步上調預測，但就短期而言，經濟活動表現將在一段時間內維

持疲弱。該行預計美國將實施更多限制措施，加上歐洲受第二波疫情影響，第四季度或會出現負

增長，而這些影響亦可能會持續至明年第一季度。

此外，該行的核心假設仍然認為當疫苗分發並形成足夠的群體免疫後，經濟活動將有望於

２０２１年下半年恢復至較為正常的水平。不過，疫苗的實際上市和分發時間有可能提前。

美國料將實施１萬億美元財政刺激方案，各國央行寬鬆貨幣政策於預測期內維持不變。

美國候任總統拜登曾於擔任副總統期間與參議院多數黨領袖Ｍｉｔｃｈ

ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ達成多項協議，而市場對爆發第三波新冠疫情的憂慮相信亦足以說服共和黨

採取行動。因此，該行認為兩人應有望達成共識，並於第一季度達成實施１萬億美元財政刺激方

案的協議。



＊料美歐日明年維持利率不變＊



此外，該行估計聯儲局、歐洲央行、日本央行及英倫銀行將於預測期內維持利率不變。通脹

預料將穩定地維持在較低水平，而央行官員亦將繼續提防通縮風險。聯儲局的新政策框架意味著

通脹需要在較長時間內維持在２％以上方可實現平均通脹目標，亦即代表著零息政策及量化寬鬆

將會持續。

然而，復甦亦意味著量化寬鬆步伐將會放緩。世界各國持續實施量化寬鬆，聯儲局的資產負

債表將於預測期末擴大至約９萬億美元。雖然這將較現時增加近２萬億美元，但量化寬鬆的規模

將在２０２２年前從現時的每季度３６００億美元降至１０００億美元。這或會引發新一輪的退

市恐慌。



＊料美元進一步疲弱＊



該行預料有兩項因素將讓美元進一步疲弱。

第一點是在拜登當選總統及中美關係緩和過後，美元作為避險資產的吸引力將會下降。

其次是雙赤字有機會捲土重來。美國今年預算赤字將達到３﹒５萬美元，相當於國內生產總

值１７％。雖然赤字應會在２０２１年經濟活動復甦後收窄，但整體經常帳戶赤字將會增加。鑒

於大部分預算赤字為結構性赤字（約佔國內生產總值５﹒５％），美國似乎將面臨雙赤字的問題

。隨著美國經濟變得越來越依賴外來融資，美元將於一段時間內維持疲弱。（ｈｏ）



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