《保障全方位－左偉豪》讓財富跨越世代

《保障全方位》不少人希望將自己半生努力累積的豐碩成果與下一代分享，讓資產滾存和延

續下去，所以市場上有儲蓄保險，不但提供長遠穩健的回報，而且具完善的財富傳承安排，確保

財富能代代傳承。

為了更迎合大眾需要，這些計劃除了可以無限次更換保單被保人，保障期更會隨著被保人的

轉換更改為直至最新被保人１３８歲，而更換被保人不會影響保單價值，讓豐厚財富傳給後代。

為了讓財富傳承規劃更具彈性，保單提供一筆過給支付及定期方式分期給付身故賠償，以供

持有人選擇。前者可容許受益人自由運用及分配財富；而定期方式分期給付則會定期向受益人給

付固定金額，並向未發放的身故賠償餘額提供利息，確保受益人在指定期間能得到穩定收入。此

外，保單持有人亦可選擇增添其他附加契約，例如危疾、醫療、意外及傷病保障等，為個人及家

人帶來周全保障。

這些儲蓄保險亦配備完善保障。持有人可預先分配保單價值，一旦被保人不幸身故，指定後

備被保人將會成為新被保人，承繼持有人所分配的部分保單價值，一直滾存。假如有餘下的保單

價值部分，將以恩恤保險賠償一筆過支付予指定受益人，提供即時經濟支援。

面對人生各個階段，每個人都會有不同目標。一份卓越的儲蓄保險可以為我們增添優勢，讓

財富跨越世代。同時靈活彈性的設計能讓我們能應對千變萬化的市場環境。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

